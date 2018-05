: Crotone,recuperato 'tesoro'archeologico - TelevideoRai101 : Crotone,recuperato 'tesoro'archeologico - BVerde75 : @GiuseppeStilo @Tikitakaita1 L'unica in contemporanea e stata quando la Juve a pareggio col Crotone, guarda caso il… - andreafabris96 : RT @AgentiAnonimi: ??Stamattina Ciro #Immobile è tornato a correre in allenamento e sta quindi tentando di accelerare il recupero in vista d… -

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina () durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e materiali esplodenti hanno trovato quello che definiscono un vero e proprio. I militari, in un armadio posto in una stalla,hanno rinvenuto numerosi reperti di pregevole fattura tra cui gioielli, monili in bronzo e vasellame decorato. I reperti sono stati sequestrati e il possessore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di.(Di mercoledì 16 maggio 2018)