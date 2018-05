Crocetta è indagato nell' inchiesta Montante

Rosario Crocetta avrebbe ricevuto un milione di euro : indagato in Sicilia/ Coinvolto anche il vice questore : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:07:00 GMT)

Sicilia - inchiesta Montante : indagato Rosario Crocetta - con lui anche altre 30 persone : L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta risulta indagato dalla Procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito , nell'ambito dell'...

Sicilia - inchiesta Montante : "A Crocetta un milione di euro per i posti nella giunta"/ Indagato ex presidente : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, Indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:06:00 GMT)

Sicilia - inchiesta Montante : indagato l’ex governatore Rosario Crocetta : Sicilia, inchiesta Montante: indagato l’ex governatore Rosario Crocetta Sicilia, inchiesta Montante: indagato l’ex governatore Rosario Crocetta Continua a leggere L'articolo Sicilia, inchiesta Montante: indagato l’ex governatore Rosario Crocetta proviene da NewsGo.

Arresto Montante - indagato l'ex governatore Rosario Crocetta - : Le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente di Sicindustria

Caso Montante : indagato anche l' ex Governatore Crocetta : L'Antimafia "La commissione Antimafia non potrà non aprire una riflessione sull'inchiesta che che al di là delle evidenze giudiziarie ci consegna una evidenza politica grave: momenti di decisioni ...

Arresto Montante : indagato anche l'ex governatore Crocetta : anche l'ex governatore Rosario Crocetta è indagato dalla procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ...

Arresto Montante - indagato l'ex governatore Rosario Crocetta : Arresto Montante, indagato l'ex governatore Rosario Crocetta Le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito, nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto l'ex presidente di Sicindustria Parole chiave: ...

Montante - indagato Rosario Crocetta. “Associazione - corruzione e finanziamento illecito” : L'ex governatore avrebbe favorito il manager nominando assessori Vancheri e Lo Bello, ora indagate. I pm: “L'imprenditore bloccò un video scabroso sul...

Sicilia - Crocetta indagato per l'emergenza rifiuti dell'estate 2016 : ... con 2.500 tonnellate di spazzatura che era per le strade e con una grave situazione sanitaria e un danno per l'immagine e l'economia della Sicilia' è il commento dell'ex presidente della Regione ...

Ex governatore siciliano Crocetta indagato per abuso d'ufficio : L'ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta è indagato insieme a una ventina di persone, tra cui funzionari regionali e il dirigente Maurizio Pirillo, per la gestione dell'emergenza ...