Così si chiude la finestra elettorale di luglio

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Roma - La notizia buona? Non si voterà più quest'estate, quando mezz'Italia sarà al mare: Lega e M5s hanno ottenuto un'altra settimana per provare a "trovare la quadra" e siccome tra lo scioglimento delle Camere e l'apertura delle urne devono passare almeno due mesi, ladi finesi può considerare chiusa. Se ne riparla, forse, chissà, in autunno, se non direttamente l'anno prossimo, e non si potrà accusare Mattarella di traccheggiamenti, manovre strane o golpe, perché sono stati proprio i partiti vincenti ad aver chiesto tempo. Quella cattiva, per il Colle, è che a tre mesi quasi dal 4 marzo non solo non c'è un governo in carica ma nemmeno le condizioni per sperare che l'operazione Jamaica vada a dama. Ce la faranno in sette giorni Salvini e Di Maio a raccogliere i cocci e a trovare un premier? Boh.Boh, appunto. L'interiezione, che ha dato il titolo a uno dei ...