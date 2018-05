Cos' è lo spread

Debito più resistente agli shock e Draghi : ecco Cosa ci protegge dalla corsa dello spread : Famiglie e banche italiane, invece, sono più pazienti e consapevoli nell'analizzare la situazione politica di casa: è più difficile che corrano a vendere tutto, in base a un solo titolo di gioranle. ...

Così lo spread appare - scompare e si trasforma : Un avvincente libro di Carlo Rovelli dal titolo La realtà non è come appare che parla dell'universo può essere un'interessante ispirazione per capire il comportamento dei mercati post elezioni. Il risultato elettorale è stato giudicato dagli analisti finanziari peggiore rispetto alle attese. I mercati si aspettavano certamente che nessuna delle tre fazioni politiche avrebbe raggiunto un numero sufficiente di voti per governare, ma allo stesso ...

MUTUI - BANCHE AZZERANO GLI SPREAD/ Dopo il boom surroghe nuove chance per risparmiare : Cosa cambia? : MUTUI immobiliari, le BANCHE abbassano gli SPREAD e Dopo il boom delle surroghe c'è la possibilità di risparmiare molto per i nuovi clienti, con offerte interessanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Mutui - le banche stanno (quasi) azzerando gli spread. Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...

Carlo Cottarelli : "Non vedo sCossoni sullo spread nell'immediato - anche con choc politici" : "Non vedo scossoni su spread nell'immediato, anche con choc politici". Lo ha detto Carlo Cottarelli presentando il suo libro a Milano. Cottarelli ha sottolineato l'esigenza di "mettere sotto controllo i conti pubblici. Pareggiare i conti nel giro di tre anni non richiede una austerità selvaggia", ha aggiunto.Stasera andrà da Mattarella a presentare il suo libro? "Non credo". Cottarelli, sorridendo, ha risposto a una domanda dei ...