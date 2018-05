Cosa si fa e sopporta pur di lavorare!

vanityfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Ci sono cose nella vita che scegliamo dire: come quel difetto irritante del nostro compagno che però non ci esime dall’amarlo comunque. Ci sono cose che siamo costretti are: come la madre di quello stesso compagno. E poi ci sono cose che, anche a rigor di legge, non dovremmo accettare dire né subire, come tutte le prevaricazioni ed abusi in ambito lavorativo. Il problema è che tra quello che «teoricamente potremmo fare» e quello che «nella pratica possiamo davvero fare» ci sta una grandissima differenza. Così, in tempi di vacche magre, finisce che molte persone pur di ottenere e mantenere un posto di lavoro finiscono per ingoiare una serie di rospi più o meno corpulenti, ma che provocano comunque un gran mal di stomaco. E non stiamo parlando solo di grandi classici come i freelance sottopagati o casi ormai conclamati e agli onori di cronaca quali le ...