Cosa c’è stasera in tv

Dalla birra alla cioccolata. Cosa c’è davvero nei prodotti alla cannabis : "La gente si è fatta l'idea che la cannabis in generale fa bene un po' per tutto. 'Quindi la prendo', è il ragionamento", ma le cose non stanno proprio così", riflette il tossicologo ambientale, Enrico Davoli, che ha analizzato alcuni di questi prodotti base di canapa, compresi alimenti e bevande.Continua a leggere

Si parla di uscita dall'euro, di parziale default sul debito pubblico e altri punti piuttosto estremi: entrambi i partiti dicono che è una versione "vecchia", ma lo spread ha già iniziato a salire

“Vi è piaciuto?”. La cena degli orrori con i vicini : solo ora si scopre Cosa c’era in quei piatti. Reggere il colpo sarà dura.. : I giudici non hanno avuto dubbi: ergastolo. Duplice omicidio. L’amante nel 2014, poi il marito due anni dopo. Per tutta la durata del processo è rimasta di pietra, neppure un’ombra di pentimento. solo un sorriso al momento della sentenza. Kelly M. Cochran 34 anni, nasconde però un segreto ancora peggiore: avrebbe assassinato in precedenza altri suoi nove amanti, servendo in almeno un’occasione i resti di uno di loro come cena ai ...

MAGLIA SESSISTA DI LUIGI FAVOLOSO - Cosa C’ERA SCRITTO?/ La scusa "rivelatrice (?)" : “Non ho precedenti penali” : Una MAGLIA SESSISTA costa la squalifica dal Grande Fratello 2018 a LUIGI Mario FAVOLOSO, ma COSA ha scritto il napoletano? Sul web impazza la frase "torna in cucina".(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:35:00 GMT)

Liberato è detenuto nel carcere di Nisida? Cosa c’è di vero nell’ipotesi che gira sul web : La teoria è di quelle talmente golose che è impossibile non condividerla: quando l’ho ascoltata, saltellavo emozionata per la redazione, condividevo il link con colleghi scettici e amici pazienti, eccitata come per tutte le sedicenti rivelazioni su Elena Ferrante. Solo che stavolta riguardava un altro noto napoletano. Liberato. Secondo questa teoria, il famoso rapper partenopeo conosciuto come Liberato ma di cui nessuno conosce la vera ...

Cosa c'è stasera in tv : "Will Hunting", "Il racconto dei racconti" e una miniserie Rai ambientata durante la Prima guerra mondiale

Paura in pista - la manovra azzardata del pilota d’aereo : prova a passare dove non c’è spazio. Ecco Cosa succede : Attimi di panico sulla pista dell’aeroporto internazionale di Istanbul-Ataturk, in Turchia. Un velivolo della Asiana Airlines, in fase di rullaggio, si è scontrato con un aereo della Turkish Airlines, pronto per il decollo. Fortunatamente l’incidente ha coinvolto l’ala destra del primo e la coda del secondo. I passeggeri a bordo dei due aeromobili, escluso il grosso spavento, sono rimasti illesi. L'articolo Paura in pista, la ...

M5s-Lega - Sapelli : “Avranno cambiato idea. Ci tenevo a fare qualCosa - hanno un buon programma. Non c’è flat tax” : “Non sapevo di questa nota del M5s. Vorrà dire che hanno cambiato parere. Ci tenevo a fare qualcosa, perché il loro è un buon programma. Se Siniscalco fosse venuto con me, avremmo fatto un buon lavoro.”. E’ allibito il professor Giulio Sapelli, contattato telefonicamente dalla trasmissione radiofonica Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), il cui conduttore, Gianluca Fabi, gli comunica in diretta l’ultima ora de ...

Manifesto prolife a Roma - Cosa c’entra l’aborto con lo sterminio delle donne? : Quando eravamo piccole, noi degli anni Settanta, le nostre nonne ancora ci dicevano di non mettere la minigonna per non incappare nel maniaco di turno. “Te la vai a cercare”. Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte la sentiamo ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, magari sussurrata dai “malpensanti” di fronte alla conta oscena di donne violentate o uccise. Se l’è cercata. Come se, rispetto alla brutalità di ...

Cosa c'è stasera in TV : "A casa con i suoi", un bel western, un paio di commedie, "Il padrino" e Report, tra le altre cose

Cosa c'è stasera in TV : "Che tempo che fa" senza Di Maio, un film strappalacrime tratto da un romanzo di Nicholas Sparks e una commedia italiana con tre protagoniste

Cosa c'è stasera in TV : La finale dell'Eurovision Song Contest soprattutto, ma anche Alberto Angela, i pinguini di "Madagascar" e "Amici"

Cosa c'è stasera in tv : Come ogni venerdì c'è Propaganda Live, e poi la Corrida e un bel film su com'è essere adolescenti

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente Cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...