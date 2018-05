Cosa c' è nella bozza del contratto M5S-Lega

Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S : Si parla di uscita dall'euro, di parziale default sul debito pubblico e altri punti piuttosto estremi: entrambi i partiti dicono che è una versione "vecchia", ma lo spread ha già iniziato a salire The post Cosa c’è nella bozza di contratto Lega-M5S appeared first on Il Post.

“Nina - no!”. La Moric entra nella casa del GF e in quel momento tutti notano la stessa Cosa. La preghiera di tutti per la ex modella : Durante la puntata di mertedì 15 maggio Nina Moric è entrata nella casa del Grande Fratello per un confronto con Luigi Favoloso. Il fidanzato della modella croata è stato squalificato per aver indossato una maglietta con una scritta sessista ma prima dell’uscita la produzione ha permesso alla Moric di entrare nella casa. Un dialogo intenso con una dichiarazione choc da parte della modella e con la scelta di Favoloso di abbandonare ...

“Mi mancherà più di ogni Cosa…”. La prova del cuoco - Antonella Clerici crolla in diretta : La rivoluzione, a La prova del cuoco, si fa sempre più vicina. È certo ormai che non sarà più Antonella Clerici a presentare il popolare programma di cucina in onda su Raiuno. Così come è certo che al suo posto ci sarà Elisa Isoardi, che già nel 2008 l’aveva sostituita rimanendo poi al timone per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. La conferma è arrivata direttamente dalla padrona di casa durante la puntata del 2 maggio ...

Antonella Clerici - l'addio struggente alla Prova del cuoco : 'La Cosa che mi mancherà di più' - il crollo emotivo : Antonella Clerici a tre settimane dalla fine della sua avventura alla Prova del cuoco , che passerà nelle mani di Elisa Isoardi, non nasconde la malinconia. Durante il programma di oggi, ha detto: "...

Antonella Clerici svela Cosa le mancherà de La Prova del Cuoco : La Prova del Cuoco: ecco cosa mancherà ad Antonella Clerici Mancano ormai poco meno di 3 settimane all’addio storico di Antonella Clerici; dopo 18 anni lascerà La Prova del Cuoco. La conduttrice, salvo una parentesi tra dicembre 2008 e maggio 2010, sono 18 anni che tiene compagnia ai telespettatori nel mezzogiorno di Rai 1. Il pubblico ha imparato ad amarla ed apprezzarla, anche grazie alla sua semplicità. Come è noto Antonella Clerici ...

“Costretti a questo”. GF - mai successo nella storia del reality. Cosa stanno sopportando i concorrenti : Questa edizione del Grande Fratello starà pur riscuotendo un gran successo di pubblico – come ricorda dopo ogni diretta la padrona di casa Barbara D’Urso – ma sta anche avendo tantissimi problemi. Prima le discussioni feroci, poi gli atti di bullismo (che hanno fatto sì che il concorrente italo-senegalese Baye Dame abbandonasse il gioco), poi le frasi omofobe, infine l’errore della produzione che, per sbaglio, ha mandato in onda le ...

Beautiful Anticipazioni : Cosa accadrà nella terza settimana del mese di maggio : Liam non è convinto di riuscire a mantenere il segreto sulla colpevolezza del padre. Steffy cerca di persuaderlo a tacere.

Grande Fratello - blitz della produzione in diretta nella Casa : «Questi li sequestriamo...». Ecco Cosa hanno portato via : di Emiliana Costa Dopo il caso sponsor, un altro giallo al Grande Fratello . Questa mattina la produzione avrebbe fatto un blitz nella Casa e il motivo sembrerebbe incredibile. Il Grande Fratello non ...

Ancora provvedimenti al GF 2018 : ecco Cosa sta succedendo nella casa! : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

“Mamma - cos’è quello?”. Porno sorpresa al supermercato : Cosa scopre nella confezione : Quante volte vi sarà capitato, una volta usciti dal supermercato, di accorgervi di qualche errore commesso tra gli scaffali? Un prodotto scambiato per un altro, una voce importante della lista della spesa completamente dimenticata, un oggetto di cui non avevate bisogno comparso chissà perché nel vostro carrello. Se siete tra quelli che di tanto in tanto si trovano a vivere situazioni del genere sappiate che tutto sommato potete ritenervi ...

Il nuovo Android e tanta Intelligenza artificiale : Cosa vedremo nella Google I/O 2018 : Forse non avranno l'appeal delle presentazioni liturgiche dei nuovi smartphone. Ma gli aggiornamenti di Google toccano miliardi di persone. Ecco perché la Google I/O (la conferenza della società dedicata agli sviluppatori, in programma dall'8 all'11 maggio) è un'occasione importante: permette di conoscere alcune delle novità prodotte da Mountain View e che a breve saranno nelle nostre mani. Ecco le ...

“Aiutateci…”. Gf : l’appello accorato dei concorrenti. Nella casa l’aria si taglia con il coltello - ma qualCosa scuote profondamente i gieffini e la loro richiesta è drammatica : Al Grande fratello si affilano i coltelli. In questo momento in nomination ci sono Luigi Mario Favoloso, Alberto Mezzetti, Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar. Visto che qualcuno di loro potrebbe uscire, Lucia Bramieri ha chiesto loro di fare un discorso. I primi tre hanno accettato di prendere la parola, ma la spagnola, al contrario, ha preferito non dire nulla. Subito dopo questo momento conviviale, il gruppo ha fatto un appello agli ...

“Una bomba nella pancia”. Si sveglia di notte con dei dolori fortissimi. I genitori la portano subito in ospedale - ma quello che scoprono i medici è assurdo : “Una Cosa inimmaginabile” : Tutto è iniziato qualche mese fa, quando Evie-Mai Griffiths, una bimba di Liverpool di appena 6 anni, si è svegliata nel cuore della notte con dei doloro atroci alla pancia. I suoi genitori si sono subito allertati, ma hanno pensato che si trattasse di una semplice costipazione, mai avrebbero immaginato che da quel momento sarebbe iniziato un incubo senza fine. Visto che la piccola continuava a stare male, la coppia ha deciso di portarla ...

Il Segreto Anticipazioni : Cosa accadrà nella seconda settimana del mese di maggio : Dolores punta alla Russia, i Dos Casas sono diretti in Cecoslovacchia, mentre Julieta - lasciata da Saul - parte per Salamanca.