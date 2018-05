Corsetti | dopo topi | gabbiani e cinghiali Raggi vuole portare anche capre

Corsetti : strade di Roma sono tornate come nel dopoguerra : Roma – Di seguito la nota di Orlando Corsetti, consigliere Pd. “Un Piano Marshall finto. Non c’è proprio nulla di straordinario. Solo un ordinario concentrato in un momento di emergenza. E’ ormai prassi dell’amministrazione capitolina illudere i Romani che si sta intervenendo. In realtà la situazione di degrado del manto stradale di Roma è sotto gli occhi di tutti. Gli annunci a 5 stelle hanno le gambe corte. I ...