Corruzione : interrogatorio fiume per Montante ‘Ho sposato le istituzioni’ (2) : (AdnKronos) – Secondo l’accusa, Montante avrebbe creato una rete di ‘spionaggio’ formata da un generale dei Carabinieri, un colonnello, un maggiore della Finanza ma anche da poliziotti, che lo avrebbero aggiornato sulle indagini sul suo conto. Ma l’imprenditore nega e parla di “rapporti istituzionali”. Uno dei suoi legali, Nino Caleca, al termine dell’interrogatorio, ha ribadito che ...

Corruzione : interrogatorio fiume per Montante ‘Ho sposato le istituzioni’ (2) : (AdnKronos) – Secondo l’accusa, Montante avrebbe creato una rete di ‘spionaggio’ formata da un generale dei Carabinieri, un colonnello, un maggiore della Finanza ma anche da poliziotti, che lo avrebbero aggiornato sulle indagini sul suo conto. Ma l’imprenditore nega e parla di “rapporti istituzionali”. Uno dei suoi legali, Nino Caleca, al termine dell’interrogatorio, ha ribadito che ...

Corruzione : arresto Montante - oggi l’interrogatorio : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) – Verrà interrogato oggi pomeriggio a Caltanissetta l’imprenditore Antonello Montante, ex Presidente degli industriali siciliani ed ex responsabile Legalità di Confindustria nazionale, arrestato all’alba di ieri con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione. Secondo la Procura di Caltanissetta, che ha coordinato l’inchiesta condotta dalla Squadra mobile ...