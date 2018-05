Corea Nord | no Kim-Trump se stop nucleare unilaterale

La Corea del Nord minaccia : «A rischio l'incontro tra Trump e Kim» : L'idillio che, da qualche settimana a questa parte, ci faceva dormire tutti più tranquilli ora è a rischio. L'incantesimo tra Pyongyang e Washington

La Corea del Nord minaccia : «A rischio l’incontro tra Trump e Kim» : L’idillio che, da qualche settimana a questa parte, ci faceva dormire tutti più tranquilli ora è a rischio. L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi. La Corea del...

Corea del Nord - Kim minaccia di far saltare il vertice con Trump a Singapore : L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi dopo settimane di idillio. La Corea del Nord ha cancellato i previsti colloqui di oggi con Seul che fanno seguito al vertice dei leader delle Coree del mese scorso e ha minacciato di annullare il summit del 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-Un e Donald Trump. Il motivo addotto da Pyongyang ...

La Nord Corea minaccia di cancellare il summit con Trump per le manovre militari con Seul : Il leader NordCoreano Kim Jong-un minaccia di far saltare il summit con presidente Donald Trump per le esercitazioni militari congiunte Washington-Seul. Lo riporta l'agenzia di stampa sudCoreana ...

Corea del Nord - Kim Jong-Un minaccia di far saltare summit con Trump/ Usa - dalle esercitazioni al nucleare : Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Donald Trump? Annullati i colloqui preparativi in programma domani a Seul: ecco i motivi della possibile rottura(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:23:00 GMT)

NORD Corea-USA - SALTA IL VERTICE TRA KIM JONG-UN E TRUMP?/ "Esercitazioni Washington-Seul prove di invasione" : NORD COREA-USA, Kim JONG-UN fa SALTAre il VERTICE con Donald TRUMP? Annullati i colloqui preparativi in programma domani a Seul: ecco i motivi della possibile rottura(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:18:00 GMT)

Esercitazione al confine della Nord Corea. A rischio il summit Trump-Kim : Tensione tra Corea del Nord, Corea del Sud e Stati Uniti. Pyongyang ha deciso di sospendere i colloqui con Seul a causa delle prossime esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. Il governo di Seul continua a dire che si tratta di esercitazioni con uno scopo esclusivamente difensivo. Ma a Pyongyang non la pensano allo stesso modo e Kim Jong-un ha deciso di sospendere i negoziati.Il summit tra le due Coree previsto per domani è stato ...

Nord Corea-Usa - Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Trump?/ Annullati i colloqui di Seul : ecco i motivi : Nord Corea-Usa, Kim Jong-Un fa saltare il vertice con Donald Trump? Annullati i colloqui preparativi in programma domani a Seul: ecco i motivi della possibile rottura(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:35:00 GMT)

Corea del Nord - Kim minaccia di annullare il summit con Trump : “Gli Stati Uniti fanno prove per invaderci” : Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha minacciato di annullare il vertice con il presidente americano Donald Trump previsto per il prossimo 12 giugno. Il motivo, come riportato dall’agenzia sudCoreana Yonhap, sono le manovre militari congiunte tra Washington e Seul, per Pyongyang “una prova per l’invasione del Nord e una provocazione militare in contrasto con gli sviluppi politici positivi nella penisola Coreana”, si legge nella ...

Nord Corea - colloqui sospesi con il Sud : Kim minaccia di far saltare l’incontro con Trump : La protesta di Pyongyang per le esercitazioni militari congiunte tra Seul e Stati Uniti. Ma gli Usa: avanti con il vertice

La Corea del Nord minaccia di annullare l'incontro con Trump - : Pyongyang ha già deciso di cancellare i colloqui con Seul. Il motivo, le esercitazioni militari congiunte che proseguono tra Stati Uniti e Corea del Sud. "Andiamo avanti col lavoro", la replica della ...

Corea Nord minaccia di annullare il summit con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : La Corea del Nord ha cancellato i colloqui previsti per domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro del prossimo 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo The post La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump appeared first on Il Post.

La Corea del Nord minaccia di annullare l'incontro tra Kim Jong-Un e Trump : La Corea del Nord cancella i previsti colloqui di domani con Seul e minaccia di annullare il summit tra Kim Jong-Un e Donald Trump. È quanto riferisce l'agenzia di stampa sudCoreana Yonhap. Il motivo addotto da Pyongyang: le esercitazioni militari che proseguono tra Usa e Corea del Sud.