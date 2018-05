Corea del Nord | Kim Jong-Un minaccia di far saltare summit con Trump Usa | dalle

Esercitazione al confine della Nord Corea. A rischio il summit Trump-Kim : Tensione tra Corea del Nord, Corea del Sud e Stati Uniti. Pyongyang ha deciso di sospendere i colloqui con Seul a causa delle prossime esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti. Il governo di Seul continua a dire che si tratta di esercitazioni con uno scopo esclusivamente difensivo. Ma a Pyongyang non la pensano allo stesso modo e Kim Jong-un ha deciso di sospendere i negoziati.Il summit tra le due Coree previsto per domani è stato ...

La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : La Corea del Nord ha cancellato i colloqui previsti per domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro del prossimo 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo The post La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l’incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump appeared first on Il Post.

Hockey ghiaccio - Mondiali 2018 : il Canada si salva all’overtime - avanti Russia e Repubblica Ceca. Retrocede la Corea del Sud : Penultima giornata della prima fase dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Oggi è stato il giorno di alcuni verdetti. Nel girone A (Copenhagen), non ha avuto alcun problema la Russia, che ha battuto la Slovacchia per 4-0, chiudendo la partita con due gol a porta vuota nel finale. Gli slovacchi, infatti, hanno provato il tutto per tutto per agguantare il quarto posto: ora sono a un punto dalla Svizzera e domani dovranno pertanto battere ...

Il test nucleare nordCoreano dello scorso settembre spostò di 3 metri una montagna : Il test nucleare dello scorso 3 settembre 2017 eseguito dalla Corea del Nord, nelle profondità di una montagna, causò lo spostamento di alcuni metri dei fianchi del promontorio, secondo una nuova e dettagliata ricostruzione degli eventi da poco pubblicata sulla The post Il test nucleare nordcoreano dello scorso settembre spostò di 3 metri una montagna appeared first on Il Post.

Stati Uniti-Corea del Nord : segretario di Stato Pompeo - settore privato Usa investirà in infrastrutture energetiche se denuclearizzazione è ... : "Penso che la prospettiva per la Corea del Nord sia quella di diventare una nazione normale, di comportarsi e interagire con il resto del mondo come fa la Corea del Sud", ha detto Bolton. Il 30 ...

Corea del Nord - il 23 maggio la chiusura del sito nucleare : L'addio al nucleare della Corea Del Nord, dopo queste ultime settimane di storico cambiamento, ha finalmente una data: tra il 23 e il 25 maggio prossimi il sito nucleare di Punggye-ri, teatro di numerosi test negli ultimi anni, sarà smantellato.Come promesso giorni fa, lo smantellamento potrà avere un pubblico, anche se ci sarà una selezione: all'evento infatti potranno partecipare giornalisti accreditati in arrivo dalla Corea Del Sud, dalla ...

Musica. Chick Corea suona le ultime note del Ravenna Jazz Festival al Teatro Alighieri : Approda al mondo del canto con Martina Grossi, con la quale studia tecnica vocale e improvvisazione, iniziando a familiarizzarsi col repertorio Jazzistico. Nel 2007 entra nelle file dell'Alma Jazz ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Luca Curatoli sfiora il bis a Mosca. L'azzurro si arrende in finale al Coreano Oh : Curatoli ha evitato che la finale fosse tutta coreana, visto che in semifinale il campano ha sconfitto il numero uno del Mondo Gu Bongil con il punteggio di 15-11. Sul podio ci sale anche l'iraniano ...

