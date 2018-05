Contratto di governo M5S-Lega | la bozza è un caso | uscita dall' euro e cancellazione

Stretta finale per Contratto di governo. Di Maio : 'Oggi forse chiudiamo'. Torna ipotesi staffetta : Dopo il pessimismo che si era diffuso ieri i leader di Lega e M5s annunciano di essere a un passo dal traguardo. Anche Salvini, come i pentastellati, prima 'di partire' consulterà la propria base per ...

[Il retroscena] Il giallo del Contratto tra Lega e Cinque Stelle e i trattati Ue da cambiare. Ma il Quirinale ha già pronto un altro governo : ... "L'impianto della governance europea , patto di stabilità, fiscal compact etc etc, deve essere ripensato insieme ai partner europei, compresa la politica monetaria, con lo spirito di tornare all'...

Contratto di governo Lega-5 Stelle : ecco cosa c'è scritto - per ora - alla voce "beni culturali" : "Il patrimonio italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il ...

Governo - ecco la bozza del Contratto. Ma Salvini : "Roba vecchia - restiamo nell'euro" : Spunta un comitato di conciliazione parallelo al Cdm Di Maio attacca gli eurocrati. E sul contratto: "Forse si chiude domani" Migranti, il pressing dell'Europa, la replica di Salvini Governo, ...

Governo - Di Maio e Salvini trattano : oggi si chiude il Contratto? [LIVE] : Nella giornata di ieri le trattative per la formazione di un nuovo Governo sono proseguite, con il tavolo tecnico di M5S e Lega che si è riunito per provare a ridurre le distanze che ci sono tra i due partiti, nel tentativo di stilare un programma di Governo comune. La giornata poi si è conclusa con l'incontro faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al termine del quale i due leader si sono detti piuttosto fiduciosi sulla buona ...

Governo - passi avanti sul Contratto. Salvini : «Siamo al tratto finale». Di Maio : «Forse domani si chiude» : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: «Il punto nevralgico è...

Governo - passi avanti sul Contratto. Salvini : 'Siamo al tratto finale'. Di Maio : 'Forse domani si chiude' : È durato circa due ore il vertice serale tra M5S e Lega sul tema Governo. Il leader dei Cinquestelle ha parlato subito dopo la conclusione del summit: 'Il punto nevralgico è il contratto, qui ci sono ...

Il Contratto di governo sarebbe in arrivo. Intanto la bozza diventa un caso : "Domani forse riusciamo a chiudere il programma di governo. Poi da lì partiamo", dichiara il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, al termine di un nuovo incontro di due ore con Matteo Salvini che giunge al termine di una giornata caratterizzata dalle polemiche con Bruxelles e all'indomani di una nuova fumata nera dovuta in parte, parrebbe, a uno scontro sulla scelta del nome da candidare a Palazzo Chigi che ha ...

Immigrazione - debito - missioni all'estero : ecco la prima bozza del Contratto di governo : Via le sanzioni alla Russia L'equilibrismo in politica estera è una specialità italiana e anche un governo giallo-verde confermerebbe le linee guida degli ultimi anni. Si afferma subito la fedeltà ...

Martina - Pd : 'Contratto di governo inquietante : l'Italia non merita tutto questo' : '#contrattodigoverno inquietante. Tra ipotesi di uscite dall'Euro e pericolosi comitati paralleli Lega e M5S stanno giocando con la credibilità del Paese. Si fermino. l'Italia non merita tutto questo'.

