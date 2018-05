Considerazioni a freddo su Honor 10 | perché sì e perché no | oltre il prezzo di listino

optimaitalia

: Considerazioni a freddo su #Honor10: perché sì e perché no, oltre il prezzo di listino - GioPao9 : Considerazioni a freddo su #Honor10: perché sì e perché no, oltre il prezzo di listino - OptiMagazine : Considerazioni a freddo su #Honor10: perché sì e perché no, oltre il prezzo di listino - DavideTranchida : Un paio di considerazioni a freddo sulla partita di ieri: Papu pezzo di merda pagato dall’Argentina anti-beagle Il… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Sono trascorse ormai alcune ore dalla presentazione ufficiale del nuovo10 e, arrivati a questo punto, occorre approfondire il discorso per tutti coloro che stanno valutando seriamente la possibilità di acquistarlo. Se da un lato ieri era opportuno concentrarsi prevalentemente sulla scheda tecnica, come del resto abbiamo fatto con un apposito approfondimento subito dopo l'evento organizzato a Londra, oggi tocca inquadrare l'argomento sotto un altro punto di vista. Come? Individuando per forza di cose i punti deboli e quelli di forza del device.Inutile girarci troppo intorno, la scheda tecnica del freschissimo10 è abbastanza buona se paragonata a quella degli altri top di gamma Android presentati nel corso del 2018, ma a fare la differenza è soprattutto il. Appena 399 euro per la versione da 64 GB, mentre quella da 128 GB arriva a 449 euro. A questo si aggiunge il ...