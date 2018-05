Concorso Dirigenti Scolastici | ancora rinvii | necessaria una “Sanatoria”

Slitta a luglio il Concorso per dirigenti scolastici : Slitta il concorso per dirigenti scolastici, che mette in palio 2.416 poltrone da preside. La prova preselettiva del concorso, un quizzone di cento domande da svolgere in 100 minuti, in programma 29 ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Marche : denunciati dirigenti Regione “assunti senza Concorso 776 dipendenti” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Regione Marche, 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Marche - assunti senza Concorso 776 dipendenti : denunciati 53 dirigenti regionali : L'accusa è di abuso d'ufficio. Secondo le indagini della Guardia di finanza il danno per l'ente è pari a 121 milioni di euro

Marche - 53 dirigenti denunciati : "776 assunti senza Concorso" : Sono finiti sotto accusa in 53, tutti dirigenti della Regione Marche, per via di una lunga serie di assunzioni a tempo indeterminato per cui avevano fatto a meno di indire bandi regolari, piuttosto ...

Marche - 53 dirigenti denunciati : "776 assunti senza Concorso" : Sono finiti sotto accusa in 53, tutti dirigenti della Regione Marche, per via di una lunga serie di assunzioni a tempo indeterminato per cui avevano fatto a meno di indire bandi regolari, piuttosto ...

Marche - denunciati 53 dirigenti della Regione. “776 assunzioni a tempo indeterminato senza Concorso” : Sono accusati di aver permesso l’assunzione a tempo indeterminato in Regione Marche di 776 persone, senza che sostenessero un concorso pubblico. Per questo 53 dirigenti dell’ente regionale sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Macerata, coordinata dalla procura di Ancona. Ai lavoratori, tutti inquadrati con contratti a tempo determinato sarebbero poi stati assunti a tempo indeterminato contravvenendo – secondo la ...

Concorso Dirigenti scolastici - a rischio la prova preselettiva? : La prova preselettiva del Concorso Dirigenti scolastici si svolgerà secondo il calendario programmato? A far sorgere il dubbio su un possibile slittamento della prova, in programma il 29 maggio prossimo, è il sindacato ANP. L’Associazione nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola ha ricordato che l‘8 maggio è prevista la pubblicazione sul sito del Miur della banca dati di 4000 quesiti dalla quale saranno scelti quelli ...

Agenzia delle Entrate - arriva il Concorso per 300 posti da dirigenti e 1.500 da funzionari : L'Agenzia delle Entrate è pronta a predisporre un bando di concorso per l'assunzione di 300 dirigenti e di 1.500 quadri intermedi.Continua a leggere