Concorso Carabinieri 2018 aperto nuovamente anche ai civili

Blastingnews

: Per chi passeggia la mattina per essere libero nel pomeriggio... - CLuca_Nicoletti : Per chi passeggia la mattina per essere libero nel pomeriggio... - numufu : RT @lifemircolupo: Maltrattamento, cattura, uccisione e furto aggravato. Di questo devono rispondere in concorso un 82enne e un 43enne denu… - mikydigio : Concorso 2.000 Allievi Carabinieri 2018 – Bando -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Moltissimi giovani ogni anno aspettano con ansia di realizzare il proprio sogno: quello di entrare nell'Arma dei. Il prossimoper Allievimette a disposizione 2000 posti, suddivisi in quattro aliquote: 1.056 posti riservati ai VFP1 in servizio, 452 posti per i VFP1 in congedo e VFP4 sia in servizio che in congedo, 460 a tutti coloro che non hanno superato il ventiseiesimo anno di età e per finire 32 posti ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo. Il bando? Uscirà il giorno 16/05/e sarà possibile presentare la domanda fino al 14/06/. I requisiti richiesti sono: godere dei dirittie politici l'obbligo del diploma di maturità per i(fino al bando 2017 il requisito minimo invece era la licenza media). Per quanto riguarda i limiti di età i parametri sono gli stessi dai 17 ai 26 anni non compiuti per i, mentre ...