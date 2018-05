Concerto per l’Angelo Mai con Afterhours | Max Gazzè e Daniele Silvestri | tutti i dettagli

Cambio di location per il Concerto Carmen Consoli & Friends per le troppe richieste : dove si terrà l’evento l’1 giugno : Il concerto Carmen Consoli & Friends cambia location: per far fronte alle numerose richieste di biglietti, è stato necessario un Cambio di location per l'evento in programma l'1 giugno a Catania. Inizialmente prevista a Villa Bellini, il concerto Carmen Consoli & Friends si sposta in Piazza Duomo grazie alla disponibilità del Comune, più grande e più consona ad accogliere il numeroso pubblico previsto. Il concerto della cantantessa ...

Grande Fratello 15 - la sconvolgente rivelazione di Simone Coccia Colaiuta : 'Dove ho dormito per anni' - sConcerto nella casa : Tempo di confidenze all'interno della casa del Grande Fratello 15. A lasciarsi andare, nel reality di Barbara D'Urso, è Simone Coccia Colaiuta, fidanzato della piddina Stefania Pezzopane. Simone parla ...

Troppe richieste per Carmen Consoli - Concerto cambia location : Roma, 15 mag. , askanews, - E' boom di richieste per il concerto-evento "Carmen Consoli & Friends per Namastè" che il 1° giugno a Catania vedrà sul palco Carmen Consoli insieme a Bandabardò, Samuele ...

'Il Gladiatore in Concerto al Colosseo' - il 6 giugno evento esclusivo per beneficenza : L'evento, che già si annuncia storico, è fissato per il 6 giugno e anticipa i due spettacoli in programma al Circo Massimo l'8 e 9 giugno . La formula è la stessa, con la proiezione del colossal di ...

Cardiologi musicisti in Concerto per il cuore dei bimbi africani : Cardiologi musicisti in concerto per il cuore dei bimbi africani. “Le note del cuore…battono per l’Africa”. Giovedì 17 maggio i Cardiologi-musicisti di Roma saliranno ancora sul palco per donare elettrocardiografi e strumenti musicali ad una scuola della Costa d’Avorio. L’iniziativa, realizzata con il supporto incondizionato di Daiichi Sankyo Italia, nasce dall’impegno di “Tre cuori per la musica”, “Istituto Nazionale per le Ricerche ...

Ultimo - dai bordi di periferia ai palasport - volando basso - : la recensione del Concerto all'Atlantico di Roma : Ma in mezzo c'è Ultimo, i suoi sentimenti, l'equilibrato mix tra cantautorato e hip hop che rappresenta la sua cifra stilistica, il suo mondo: che poi è anche il mondo dei ragazzi che sotto al palco ...

Domenica Live - Francesca Cipriani ipnotizzata da Giucas Casella : esperimento hot - sConcerto di Barbara D'Urso : Dopo il balletto erotico di Nadia Rinaldi , i baci al pubblico , e le mani addosso, di Francesca Cipriani . A Domenica Live su Canale 5 Barbara D'Urso ospita Giucas Casella e il mago , comico?, più ...

Astrofisica : un Concerto a Milano per ricordare Giovanni Bignami : Stasera al planetario di Milano musiche, racconti, poesie e video per ripercorrere la straordinaria figura del grande astrofisico italiano Giovanni Bignami, scomparso improvvisamente il 24 maggio del 2017. Fisico di fama internazionale, Bignami è stato presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, ha guidato l’Istituto Nazionale di Astrofisica, ricoprendo anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione del progetto ...

“E questo chi è?”. GF - sConcerto nella Casa : una persona fa capolino nella casa. Ecco chi è : Difficile immaginare un’edizione più animata di questo Grande Fratello numero 15, che ha visto tornare alla conduzione Barbara D’Urso ma sopratutto l’esplosione di una serie già lunghissima di polemiche e casi di sorta. I fan vogliono più trasparenza, il Moige ha chiesto la sospensione del programma per i contenuti per nulla educativi, alcuni degli sponsor hanno mollato in corsa la trasmissione, facendo un passo ...

Al Festival della Bellezza di Verona il 2 giugno Concerto omaggio per ricordare Lucio Dalla : Ornella Vanoni, Mario Biondi e Gaetano Curreri degli Stadio sono i nomi dei primi grandi ospiti che parteciperanno al concerto-omaggio dedicato a Lucio Dalla in programma il 2 giugno al teatro Romano ...

Gli 88 Folli in Concerto per i bimbi del Chianelli : PERUGIA " Un grande concerto di beneficenza per i bimbi del Chianelli. Venerdì a partire dalle 21 il Gruppo folk "88 Folli" si esibirà al "Parco del Sorriso di Serenella" adiacente al Residence "...

LIBERATO - Concerto GRATIS A NAPOLI/ Livio Cori : "Non sono io il rapper senza volto" : CONCERTO LIBERATO alla Rotonda Diaz: 20 mila persone hanno assistito al'evento gratuito del rapper senza volto, Livio Cori smentisce di essere il rapper senza volto.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:00:00 GMT)

