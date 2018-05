Con l’aumento del prezzo del petrolio | la benzina vola sopra 1 | 6 euro Codacons

La benzina vola Con l’aumento del petrolio - il Codacons denuncia : “I prezzi schizzano alle stelle” : “schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia“: lo denuncia il Codacons, che chiede “ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati, al punto che per un litro di diesel si spende oggi il 3,3% in più rispetto al mese scorso – spiega il Codacons – Rincari anche per la benzina, che aumenta alla pompa del +2,8% al punto che per un pieno di ...

Coldiretti : occorre sCongiurare l’aumento dell’Iva per non cadere in recessione : Con la ripresa dei consumi ancora incerta occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva per non cadere in una pericolosa fase di recessione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati sul commercio al dettaglio a marzo dell’Istat, in calo rispetto al mese precedente ma in aumento rispetto allo scorso anno. I dati sui consumi alimentari che risultano in forte crescita del 7,5% rispetto allo scorso anno sono in realtà “falsati” – ...

Buenos Aires - panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta Contro l’aumento dei prezzi : Buenos Aires, panettieri regalano 5 tonnellate di pane per protesta contro l’aumento dei prezzi A Buenos Aires centinaia di persone si sono messe in fila per prenderne un chilo. Continua a leggere

Trump sostiene l’aumento di fondi alla Banca mondiale per Contenere la Cina : Il populismo e lo scetticismo della Casa Bianca contro gli organismi internazionali ha visto una clamorosa battuta d'arresto nel week end a Washington, nel corso degli incontri di...

Coldiretti : occorre sCongiurare l’aumento dell’Iva - colpirebbe anche beni di prima necessità : occorre scongiurare il previsto aumento dell’Iva in una situazione in cui i consumi continuano a rimanere stagnanti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il calo su base annua delle vendite a febbraio dello 0,6%, anche se con un rimbalzo positivo rispetto al mese precedente (0,4%). La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che – sottolinea la Coldiretti – a far registrare l’aumento tendenziale piu’ rilevante sono i discount ...

Con l’aumento dell’IVA al 25% stangata da 30 miliardi di euro per gli italiani : I calcoli di Unimpresa tracciano uno scenario da incubo per le famiglie italiane nel caso in cui il nuovo governo non riuscirà a disinnescare le clausole di salvaguardia.Continua a leggere

Salvini : «No all’aumento Iva. Governo Con M5S? Tolto il Pd - tutto è possibile»video : Parlando alla Stampa estera, il leader della Lega annuncia: «Stiamo già lavorando a una manovra economica da presentare attraverso il Def». E sul Governo: «Non ho pregiudizi su nomi e ruoli»