Compra un orso nero asiatico pensando fosse un cane e scopre la verità solo dopo mesi

Trump - il legale : “Il presidente rimborsò all’avvocato Cohen i soldi pagati a Stormy Daniels per Comprarne il silenzio” : “Li ho pagati di tasca mia“, ha sempre dichiarato Michael Cohen, l’avvocato personale di Donald Trump, in riferimento ai 130mila dollari girati alla pornostar Stormy Daniels per non rivelare la sua presunta relazione con il tycoon avvenuta tra il 2005 e il 2006. “Non ne so nulla“, si è sempre difeso il presidente. Ma ora Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e ora componente della squadra legale del presidente, ha ...