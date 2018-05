Completato l’aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 Deluxe | nuovo via dal 16 maggio

optimaitalia

: Completato l'aggiornamento Oreo su @AsusZenFone3Deluxe: nuovo via dal 16 maggio - OptiMagazine : Completato l'aggiornamento Oreo su @AsusZenFone3Deluxe: nuovo via dal 16 maggio - Ginevra_Carrero : Aggiornamento: Ho proprio le skills da parrucchiera, infatti quando sono uscita dopo aver completato l'opera mi ha… - FabioPetrone67 : @TIM_Official Come faccio a dirlo? Semplice. Proprio adesso il tablet ha completato l'aggiornamento dell'app Google… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Dopo settimane di attesa, l'aggiornamentosuè stato riavviato. Alcuni modelli del device premium della passata generazione erano rimasti al palo, ancora fermi a Nougat dallo scorso marzo, ossia da quando una specifica variante della serie (ossia la ZS550KL) avevano cominciato a ricevere Android 8.0. Tanta pazienza è stata ripagata e finalmente il roll-out del firmware è ripartito, come specificato direttamente sul forum ufficialeTalk.I modelli interessati dal major update sono sia quelli con a bordo sia il chip Qualcomm Snapdragon 820 che 821( edi in particolare i ZS570KL 8996/8996 PRO). La versione disuè quella etichettata come 15.0210.1804.47. Essendo partito in queste ore il rilascio, la notifica via OTA della disponibilità del firmware potrebbe tardare anche qualche giorno. Dalle Info sul dispositivo nelle ...