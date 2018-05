Commissione Ue | su inquinamento e Xylella domani scatta il deferimento dell' Italia

repubblica

: #Paes #ambiente #inquinamento #verde In commissione mobilità e ambiente è stato presentato il Paes, che sarà oggett… - NatVigentino : #Paes #ambiente #inquinamento #verde In commissione mobilità e ambiente è stato presentato il Paes, che sarà oggett… - RobortellaV : RT @CRBasilicata: Ora in terza commissione si discute di pdl @frmollica su parchi archeologici, pdl @LeggieriM5S su inquinamento luminoso… - GianniRosa65 : RT @CRBasilicata: Ora in terza commissione si discute di pdl @frmollica su parchi archeologici, pdl @LeggieriM5S su inquinamento luminoso… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) I livelli di Pm10 restano troppo elevati non solo in diverse areea Val Padana, che è unae pianure meno ventose del mondo a causaa sua particolare orografia, ma anche in altre aree ...