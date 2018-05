Come sabotare una relazione

vanityfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Uomini che spariscono senza dare spiegazioni, allergici alle relazioni… le situazioni al limite della realtà che le donne potrebbero raccontare sulle loro esperienze amorose sono piuttosto variopinte, ma è anche vero che in certi casi, il passo per rendersi detestabili e diventare le artefici del proprio destino è molto breve. LEGGI ANCHE10 segnali che state uscendo con un sociopatico Qualche idea arriva da film e serie tv. Il primo fu la romanticdyfarsi lasciare in 10 giorni con Kate Hudson e Mattew McConaughey, in cui la protagonista Andie Anderson ha tirato fuori il meglio di sé per soffocare e mettere in imbarazzo il povero Benjamin Barry. Ma chissàsarebbe andata se nel 2003, anno di uscita del film, fossero esistiti Whatsapp e i social network. Un esempio più tecnologico e contemporaneo ce lo offre Love, la serie tv di Netflix che piace tantissimo e di cui ce ...