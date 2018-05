Come funziona il Parlamento senza governo?

Ecco Come funziona il sistema quota per le pensioni per vecchie e nuove misure Video : Dopo l’ottimismo di queste ultime frenetiche giornate circa la nascita del nuovo Esecutivo Lega-M5S, la giornata odierna sembra in controtendenza. Le voci che provengono dai Palazzi di Governo confermano uno stallo per quanto riguarda gli accordi tra i due partiti che sembravano in procinto di aver trovato la sintesi giusta per dotare il paese di un nuovo Governo. Serve ancora tempo, questo quanto dicono gli esponenti delle due forze politiche. ...

Ecco Come funziona la paura dentro al cervello : come reagisci quando ti colgono alla sprovvista e ti spaventi? Aggredisci, fuggi o ti paralizzi? Un team di ricercatori della Stanford University School of Medicine ha investigato su quali parti del cervello determinano questa reazione inconsapevole e rapidissima (meno di un secondo). Gli scienziati hanno impiegato come modello per lo studio il topo, i cui circuiti nervosi sono stati analizzati con tecniche di imaging mentre l’animale veniva ...

Arriva Facebook per adolescenti : ecco Come funziona Video : Arriva in rete Facebook per adolescenti. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di Zuckerberg. Parla ben 60 lingue e contiene tutta una serie di consigli e avvertenze che mettono in guardia i giovani utenti dai pericoli della rete e degli stessi social. Dopo aver dato vita ad alcune restrizioni in fatto di contenuti pubblicitari per i ragazzi nella fascia di eta' compresa tra i 13 e i 15 anni, adesso il social più famoso al mondo ha deciso ...

Come funziona una Smart TV : Se andate a comprare un televisore in questo momento storico, molto probabilmente acquisterete una Smart TV. Al giorno d’oggi, infatti, l’uso del televisore è cambiato, non si usa esclusivamente per guardare le trasmissioni televisive, ma ha un uso a 360 gradi, che deve abbracciare anche i servizi di streaming ormai diffusi nel nostro paese. Andiamo quindi a vedere Come funziona una Smart TV e quale bisogna comprare. Indice Come ...

Il braccialetto anti-stalker anche in Italia : «A Madrid 33% di femminicidi in meno». Ecco Come funziona : Dietro il grande dramma dei femminicidi, in Italia come nel mondo, c'è lo stalking, vale a dire le 'persecuzioni' da parte del partner che si rifiuta di accettare quando una relazione è finita, o del corteggiatore che non passa su un rifiuto, o tanti altri ...

YouTube - Come funziona il "Take a break" - per non esagerare - : Per gli internauti che perdono la cognizione del tempo scaricando video per ore, arriva la funzione di You Tube, "Take a break" che propone una pausa. L'avviso deve essere impostato e si può scegliere ...

Come funziona il bonus per le tende da sole : Le spese per le tende ed elementi per la schermatura solare della casa sono detraibili anche quest’anno dalla dichiarazione dei redditi, purché rispettino i requisiti indicati nell'Allegato M del Dlgs 311/2006. Chi...

Duplex - Come funziona l’assistente di Google che prenota le ferie Video : Duplex, l’assistente virtuale del sistema Android di Google [Video] montato sugli smartphone è una evoluzione dell’Intelligenza artificiale. Presentato questa settimana al I/O 2018, Duplex si basa su una serie di ricerche condotte da anni che mirano a rendere l’assistente più vicino possibile all’essere umano, sia come intonazione di voce che cadenza. Può fissare un appuntamento, parla in maniera organica, e anche sottovoce. È capace di emettere ...

Volley femminile - Nations League 2018 : tutto il regolamento - Come funziona il nuovo torneo? Tra formula e partecipanti : La Nations League 2018 di Volley femminile è la nuova competizione internazionale che sostituisce il Grand Prix. Il torneo è stato totalmente rivoluzionato nel suo format di svolgimento e il regolamento è molto differente rispetto a quello cui eravamo abituati. SQUADRE partecipanti: Partecipano ben 16 squadre, sostanzialmente le più forti al Mondo. In ordine alfabetico: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Giappone, ...

Kodi : Come funziona e tutte le informazioni che cercate : Si sente sempre più spesso parlare di Kodi, in questo articolo cercheremo di spiegarvi tutto sulla nota e famigerata applicazione multi-piattaforma, tanto amata da pirati e non. Così che anche voi possiate avere un’idea chiara delle potenzialità di questo ottimo software. Ecco un rapido indice del nostro approfondimento: Cosa è Kodi e come funziona? Cosa può fare Kodi? come si installa Kodi? Quali sono i migliori dispositivi per usare ...

Che cosa è e Come funziona lo 'scudo legale' che Casaleggio offre ai grillini : Si tratta dunque di casistiche tipicamente legate all'attività politica, quali la denuncia-querela per diffamazione, l'esposto, l'impugnazione al Tar, la costituzione di parte civile e la consulenza ...

Cosa stabilisce e Come funziona la legge Severino : Che cos'è e Cosa dice il testo della legge Severino che aveva portato alla incanidabilità di Silvio Berlusconi, riabilitato l'11 maggio dal tribunale del riesame di Milani. Dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, la legge Severino ha regolamentato alcune aree della politica italiana e della Pubblica Amministrazione. La norma, scrive il sito Politicanti, rifà alla legge numero ...