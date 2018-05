Colpito da ictus a 6 anni

«Terry Gilliam Colpito da ictus - non sarà a Cannes» : Terry Gilliam, atteso al Festival di Cannes 2018 con il suo film L’uomo che uccise Don Chisciotte, sarebbe stato colpito da un ictus, qualche giorno fa a Londra. Lo scrive Nice Matin, nel giorno di apertura del Festival, mentre va in scena il primo red carpet. E secondo altre fonti francesi, il regista britannico, autore di L’esercito delle 12 scimmie e Brazil, sarebbe ancora in ospedale ma non in pericolo di vita. Il suo arrivo in ...