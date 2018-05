Colpì Filippo Rossi | Gianluca Iannone di CasaPound condannato per lesioni

ilgiornale

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Il fondatore diItaliaè statoperal pagamento di una multa di 800 euro e al pagamento delle spese legali più una provvisionale di 1500 per aver aggredito il giornalista, direttore artistico del festival Caffeina, il 14 luglio del 2012 a Viterbo.In quella notte di sei anni fa il direttore della testata Il Futurista, allora vicino all'ex presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, raccontò di essere stato colpito da uno schiaffo al volto, sferrato proprio da, che si trovava in compagnia di una dozzina di militanti con la maglietta con il logo della tartaruga frecciata."Quello che ricordo - ha raccontatoin udienza - èa dieci centimetri di distanza che mi grida che sono un traditore e il gruppetto, vestiti tutti in fotocopia, sparpagliato nella stanza. In quaranta secondi si è scatenato ...