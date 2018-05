Colombia - Cuadrado e i due Zapata tra pre-convocati di Pekerman : Il ct della Colombia, Nestor José Pekerman, ha diramato la lista dei 35 giocatori pre-convocati per il mondiale che si terrà il mese prossimo in Russia. Sono 3 i nazionali Colombiani che giocano in Italia, il difensore del Milan Cristian Zapata, il centrocampista della Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, e l’attaccante della Sampdoria Duvan Zapata. La lista dei convocati della Colombia. Portieri: David Ospina, Camilo Vargas, Ivan Arboleda, ...