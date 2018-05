Coldiretti | 7 | 8 milioni si curano con le erbe | arriva la legge

Festa della Mamma - Coldiretti Puglia : il mercato dei fiori vale 185 milioni : Nel giorno della Festa della Mamma, Coldiretti Puglia rende noto che l’offerta nazionale dei fiori per il 60% dipende da prodotti di importazione e invita a scegliere fiori a km 0, “una scelta responsabile che salva il clima dall’inquinamento determinato dalle emissioni di gas serra dovute ai lunghi trasporti che devono subire prodotti importati spesso da paesi lontani, in cui tra l’altro non sono rispettati i principi ...

1° Maggio - Coldiretti : 1 - 2 milioni a tavola in agriturismo - trionfa il souvenir gastronomico : Sono circa 1,2 milioni gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il ponte del primo Maggio per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione in caso di maltempo garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti dalla quale si evidenzia un aumento del 20% rispetto allo scorso ...

25 Aprile - Coldiretti : gita fuori porta per 9 - 1 milioni di italiani : Spostamenti in giornata per la maggioranza degli italiani in viaggio con 9,1 milioni di persone che hanno scelto di fare una gita fuori porta al mare, in campagna, nei parchi o comunque nel verde, anche con il classico picnic, dentro e fuori delle città. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè per la Festa della Liberazione dalla quale si evidenzia peraltro che altri 7 milioni di italiani hanno invece colto l’occasione dei ponti di ...

Made in Italy - Coldiretti : con 832 milioni record per l’export di piante e fiori : Mai così tanti fiori, piante e bulbi Made in Italy hanno abbellito case, parchi e giardini in tutti i continenti con le esportazioni dei prodotti della floricoltura nazionale che nel 2017 segnano il record storico di quasi 832 milioni di euro con una crescita del 28,3% negli ultimi 10 anni. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat in occasione di Euroflora, la principale fiera italiana del florovivaismo in Italia. Dopo il ...

Earth Day - Coldiretti : “L’addio alle campagne costa 400 milioni l’anno” : La terra italiana sta sparendo a una velocità di 3 metri quadrati al secondo con un costo per l’agricoltura di 400 milioni di euro all’anno dovuto ai pesanti effetti dal punto di vista economico, occupazionale, ma anche ambientale. E’ quanto afferma la Coldiretti, sulla base dei dati Ispra, che per l’occasione dell’ Earth day, la Giornata mondiale della Terra, del 22 aprile proclamata dall’Onu, ha organizzato una apertura straordinaria nei ...

Coldiretti : 4 - 1 milioni gli italiani che ordinano regolarmente cibo a domicilio online : Sono saliti a 4,1 milioni di italiani che ordinano regolarmente cibo a domicilio online, tramite sito web oppure app mentre sono 11 milioni quelli che usano il telefono in maniera costante per farsi portare a casa piatti e pietanze direttamente da ristorante e/o pizzeria. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Censis sulla ristorazione digitale nel 2017 divulgato in occasione della bocciatura da parte del Tribunale di Torino del ricorso dei ...

Pasquetta - Coldiretti : gita fuori porta per 11 milioni di italiani : Secondo l’analisi Coldiretti/Ixè condotta in occasione della Pasquetta, sono circa 11 milioni gli italiani che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel verde nel rispetto della tradizione al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. Tra i piatti più gettonati nei picnic del Lunedì dell’Angelo si classificano – sottolinea la Coldiretti – lasagne, ...

Pasqua - Coldiretti : il terrorismo condiziona 12 milioni di italiani : Secondo una analisi Coldiretti/Ixe’ il terrorismo spaventa e condiziona le scelte e gli spostamenti di 12 milioni di italiani a Pasqua: appena il 2% dei connazionali – sottolinea la Coldiretti – si recherà all’estero per il poco tempo disponibile ma anche per le preoccupazioni che riguardano la sicurezza nelle principali capitali europee ed i luoghi turistici considerati piu’ sensibili. Il timore – continua la ...

Coldiretti - boom furti nelle campagne : nel mirino arnie e ulivi - bottino da 300 milioni : boom furti in campagna con 300 milioni di euro di danni in un anno. E’ quanto stima la Coldiretti in relazione alle razzie che si moltiplicano nei campi italiani, da nord a sud. Gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti (www.Coldiretti.it) – sono vittime di ogni genere di furti, dagli animali ai prodotti agricoli e attrezzature, una escalation di fenomeni criminali che colpisce e indebolisce il settore aumentando l’insicurezza su vita e ...

Pasqua - Coldiretti : “Nella Settimana Santa 400 milioni di uova a tavola” : Sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o consumate in ricette tradizionali o in prodotti artigianali e industriali saranno circa 400 milioni le uova “ruspanti” consumate durante la Settimana Santa. E’ quanto stima la Coldiretti, in occasione dell’inizio della Settimana Santa che si conclude con la Pasqua, nel sottolineare che si tratta di un numero superiore di circa dieci volte a quelle ...

Acqua - Coldiretti Puglia : negli invasi della Capitanata mancano 71 milioni di metri cubi : Nell’ultimo anno in Puglia è caduto quasi 1/3 di Acqua in meno (-30%) determinando la più grave siccità dal 1800 con drammatici effetti sull’agricoltura – sottolinea la Coldiretti – che hanno portato a una situazione in cui quasi 9 litri di pioggia su 10 vanno perduti. “Il saldo di Acqua ad oggi nei 4 invasi della Capitanata è sempre negativo. Nonostante le piogge degli ultimi giorni, mancano all’appello ...

Salute - Coldiretti : “Spesi 320 milioni in prodotti senza glutine” : In Italia si spendono 320 milioni di euro all’anno per acquistare prodotti senza glutine, non sempre per motivi legati alla Salute. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al nuovo decreto sull’assistenza ai celiaci che la cui approvazione è attesa domani in Conferenza Stato-Regioni. “Se il mercato degli alimenti senza glutine – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – è cresciuto del 20% ...

Maltempo - Coldiretti : “Strage su 25 milioni di ulivi - è calamità” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove è drammatica la conta dei danni del gelo invernale che ha spaccato la corteccia, bruciato le gemme e spogliato dalle foglie almeno 25 milioni di piante di ulivo dalla Puglia all’Abruzzo sino al Lazio dove le perdite in alcuni casi raggiungono il 60% della produzione e la situazione è particolarmente drammatica nella Sabina, con la richiesta del proclamazione dello stato di calamità ...