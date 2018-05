Cleveland in “crisi” | LeBron abbandonato dal supporting cast | di chi le colpe?

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018)alle prese con l’annoso dubbio che affligge tifosi ed appassionati di NBA: a chi addebitare ledello scarso impatto dei gregari dei Cavs?è sotto 2-0 nella serie di finale di Conference ad Est contro i Boston Celtics. Crisi Cavs? Mai spingersi troppo in là quando si parla diJames e soci, ma sino ad ora nelle prime due gare della contesa,sembra non aver trovato il bandolo della matassa. Il tutto con unda urlo nell’ultimo incontro della scorsa notte, tripla doppia da 42 punti, ma uning di supporto che ha latitato notevolmente, escluso il tanto bistrattato Kevin Love. I quesiti adesso sono leciti, sopratutto in vista delle prossime gare della serie che si sposterà a. Jr Smith da 0 punti, Hill e Green assenti e chi più ne ha più ne metta. Di chi sono ledi un flop assoluto dei gregari dei Cavs? Qui si apre ...