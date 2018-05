Classifica Giro d’Italia 2018 | undicesima tappa Simon Yates incrementa ancora | Aru e

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates sempre più maglia rosa! (11^ tappa Assisi-Osimo) : Classifica Giro d'Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie della corsa a tappe. Oggi si corre l'undicesima tappa da Assisi a Osimo, Simon Yates resta il leader della generale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:50:00 GMT)

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates in Maglia Rosa : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 43h 42’ 38” 0’ 00” 2 NED DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 43h 43’ 19” 0’ 41” 3 FRA PINOT Thibaut GROUPAMA – FDJ 43h 43’ 24” 0’ 46” 4 ITA POZZOVIVO Domenico BAHRAIN – MERIDA 43h 43’ 38” 01’ 00” 5 ECU CARAPAZ Richard ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Chaves sprofonda! Yates guadagna ancora - Pozzovivo a un passo dal podio! : Simon Yates si conferma in testa alla Classifica generale del Giro d’Italia 2018 anche al termine della decima tappa, quella che ha condotto il gruppo da Penne a Gualdo Tadino. Il britannico ha sprintato al traguardo volante e ha così conquistato tre secondi di abbuono su tutti i rivali, a eccezione di Thibaut Pinot che è transitato alle sue spalle al traguardo volante. Ora il capitano della Mitchelton Scott ha 41” su Tom Dumoulin, ...

Giro d’Italia LIVE – Chaves crolla e finisce fuori Classifica - Yates sprinta per l’abbuono e guadagna ancora : ecco la nuova Classifica generale : Giro d’Italia LIVE, la 10ª tappa stravolge la classifica generale: Chaves finisce fuori classifica e perde oltre 6 minuti, Yates sprinta per l’abbuono e vince il traguardo volante di Sarnano conquistando altri secondi preziosi per la classifica generale Cambia ancora la classifica generale del Giro d’Italia durante una decima tappa pazzesca: da Penne a Gualdo Tadino, 244km con continui sali-scendi per un percorso simile ad una ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves esce di Classifica! Simon Yates sprinta al traguardo volante - prende gli abbuoni e rafforza la maglia rosa : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 (Penne-Gualdo Tadino di ben 244 chilometri) sta regalando grandissime emozioni, non c’è un momento di pausa in una frazione che sulla carta non era così complessa e che invece è letteralmente esplosa. Esteban Chaves, vincitore sull’Etna e secondo in classifica generale, è letteralmente sprofondato ed è attardato di circa quattro minuti a causa di non meglio precisati problemi fisici: uno ...

Giro d’Italia 2018 - Giuseppe Fonzi “indossa” la maglia nera. La grinta e l’orgoglio dell’ultimo in Classifica : Giuseppe Fonzi è il grande protagonista al contrario del Giro d’Italia 2018. Se Simon Yates veste con pieno merito la maglia rosa e guarda tutti dall’alto in basso, il marchigiano è invece l’ultimo della classe a quasi due ore dal britannico (1h57:46). Un distacco importante maturato in appena nove tappe da parte dell’uomo della Wilier Triestina – Selle Italia che indossa virtualmente la mitica maglia nera: il ...

