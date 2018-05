CITTA' DELLA PREVENZIONE- Venerdì 18 maggio nel gazebo in piazza Trento Trieste

La nuova tassa della città di Seattle che fa arrabbiare Amazon : Amazon si è detta «delusa» dalla decisione di Seattle di imporre una nuova tassa sulle grandi aziende per aiutare la città dello Stato di Washington a fare fronte alle crisi legate ai senzatetto e alla carenza di case per i meno abbienti. Con nove voti a favore e zero contro, il consiglio comunale ieri ha approvato una tassa per le aziende che gen...