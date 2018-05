Cina | il parabrezza dell’aereo si rompe | co-pilota rischia di essere risucchiato a 9mila

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Pauroso incidente aereo indove grazie alla freddezza e alla bravura del comandante si è evitata un’incredibile tragedia l’Airbus A319 della compagnia Sichuan Airlines, partito dalla città cinese di Chongqing e diretto a Lhasa è stato protagonista di un incredibile incidente aereo finito nel migliore dei modi grazie alla bravura e alla freddezza del comandante Liu Chuanjian. Nel momento in cui l’aeromobile si trovava a 32 mila piedi di altezza ildella cabina diggio e andato in frantumi. La cabina ha perso pressione e all’interno è crollata immediatamente la temperatura, il co-è stato quasifuori, ma le cinture di sicurezza lo hanno trattenuto. Chuanjian non si è perso d’animo però ed è riuscito non con poche difficoltà a far atterrare l’aereo in maniera manuale salvando i 119 passeggeri che si trovavano a bordo e che miracolosamente non sono ...