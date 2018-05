Ciclismo | Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23

sportfair

(Di mercoledì 16 maggio 2018) L’UEC ha deciso che ladiospiterà i23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di, i23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondialiprevisti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre candidature – ha detto il presidente Di Rocco – e ci siamo proposti noi”. Ricordiamo che asi erano già svolti lo scorso anno idel Mondo sempre per le categorie23. Una rassegna, quella, particolarmente felice per il nostro settore, che infatti portò a casa sette medaglie di cui 4 d’oro. L’appuntamento didiventa così il terzo evento continentale che si organizzerà nel nostro paese nel ...