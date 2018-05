Chuck | azione e ironia in cinque stagioni memorabili

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Nel 2010, quando la parola telefilm non era ancora stata bandita dal vocabolario italiano, un ragazzotto americano dal largo sorriso conquistò la Milano che sapeva fornire le corrette definizioni di pilot e cliffhanger. Erano gli anni del Telefilm Festival, pioneristico evento che ragionava in tempi non sospetti sull’immaginario che le serie tv erano in grado di creare e alimentare. Avanguardia pura. Erano gli anni in cui Zachary Levi, il ragazzotto americano in questione, era per tuttiBartowski. Agente segreto dal cuore d’oro, era il protagonista di, uno di quei titoli televisivi ai quali era impossibile non affezionarsi. In onda perdal 2007 al 2012 con 91 episodi all’attivo e una conclusione che grida ancora vendetta, la serie ha raccontato cospirazioni, complotti planetari, spionaggio e controspionaggio in un’America che sa sorridere delle avversità ...