wired

: Christopher Wylie, il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa #pcexpander #cybernews #notizie… - pcexpander : Christopher Wylie, il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa #pcexpander #cybernews #notizie… - angelopaura : A breve Christopher Wylie testimonierà davanti alla commissione giustizia del Senato sullo scandalo Cambridge Analy… - scoopscoop6 : Christopher Wylie, il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa -

(Di mercoledì 16 maggio 2018), ilche ha rivelato i “Files”. Credits: The Guardian, l’uomo senza il quale il nome “” sarebbe rimasto per tutti solo il nome di un’azienda, domani testimonierà davanti aldegli Stati Uniti. E sembra non vedere l’ora. Nel tweet che ha pubblicato, nel quale allega la lettera d’invito ricevuta, conferma l’importanza di stanare meccanismi come quelli che lui per primo ha reso pubblici. Perchénon è stato che un indicatore, spiega, come i canarini portati dai minatori sotto terra per avvertire il pericolo e salvarsi in tempo. “Dobbiamo fare di più per assicurarci che Facebook e gli altri siano responsabili nei confronti degli utenti”, scrive ilche ha detonato uno dei più grossi scandali che ...