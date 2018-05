Chiuso il contratto Lega-M5S Ancora sei i nodi da sciogliere

Governo - Chiuso il contratto M5s-Lega : da sciogliere 6 nodi «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

