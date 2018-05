: Chiuso accordo M5S-Lega: restano 6 nodi - NotizieIN : Chiuso accordo M5S-Lega: restano 6 nodi - CybFeed : #News #Chiuso accordo M5S-Lega: restano 6 nodi - TelevideoRai101 : Chiuso accordo M5S-Lega: restano 6 nodi -

Il contratto di governo M5S-è stato.Lo rende noto Rocco Casalino, capo della comunicazione M5S. "Ci sono stati degli applausi alla fine e ci siamo tutti abbracciati" ha raccontato. Un programma di 40 pagine e 22 punti: sarà sottoposto ai due leader Di Maio e Salvini che dovranno sciogliere gli ultimi,cioè "6 punti,appena 6 righe" minimizza Casalino. Nel contratto non c'è l'uscita dall'euro, non ci sarebbe il referendum sulla moneta e c'è un capitolo sui vaccini. Trattativa "a oltranza" finché non esce nome premier.(Di mercoledì 16 maggio 2018)