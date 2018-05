Chi l’ha visto anticipazioni del 16 maggio | i servizi della puntata

Anticipazioni Chi l’ha visto - puntata del 16 maggio : Nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma dedicato alle persone scomparse e condotto da Federica Sciarelli con grande successo su Rai 3 Torna su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Ecco tutte le Anticipazioni dei casi trattati durante la puntata di mercoledì 16 maggio 2018. Chi ...

Seconda puntata de Il Capitano Maria su Rai1 - anticipazioni 14 maggio : Chi è l’hacker Annagreca Zara? : Stasera, 14 maggio, Rai1 propone la Seconda puntata de Il Capitano Maria, la fiction di Rai1 con protagonista Vanessa Incontrada. Il primo appuntamento ha riscosso un successo di pubblico: 7.032.000 spettatori e uno share del 28,5% share. I forti numeri saranno registrati anche per il nuovo doppio episodio in prima serata? La protagonista Maria Guerra continuerà ad indagare sull'attentato e sulla misteriosa Annagreca Zara, giovane che è riuscita ...

Ecco cos’è il waterboarding - secondo Chi l’ha provato sulla sua pelle : Questo articolo è apparso per la prima volta su HuffPost Usa ed è stato tradotto in italiano da Milena SanfilippoGina Haspel è un'agente veterana della CIA che avrebbe presidiato una prigione segreta in Tailandia, dove un presunto ex terrorista sarebbe stato sottoposto a waterboarding (forma di tortura che consiste nel simulare l'annegamento), e in seguito avrebbe contribuito alla distruzione dei video che documentavano gli ...

F1 - novità in casa Ferrari! SpecChietti attaccati all’Halo - più visibilità e migliore aerodinamica : Rilevanti novità in casa Ferrari alla vigilia del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La scuderia di Maranello è infatti stata la prima a presentare sulle proprie vetture degli accorgimenti per migliorare la visibilità dei piloti sul posteriore della vettura. In sostanza è stato concesso dalla FIA di attaccare il retrovisore al diadema di sicurezza anziché alla scocca. Le Rosse hanno così adottato degli Specchietti speciali ancorati ...

Travolta e uccisa dopo la discoteca. Appello a Chi l’ha Visto : “Chi riconosce auto nel video?” : Sara Scimmi, 19 anni, era stata trovata cadavere nella notte del 9 settembre scorso a Castalfiorentino. Indagato per omicidio stradale un camionista residente nel Pisano, ma gli inquirenti ipotizzano che un'altra macchina possa averla Travolta, per poi fuggire senza prestare soccorso. Mandato in onda un filmato a Chi L'Ha Visto?: “Chiunque riconosca l'automobile si faccia avanti”.Continua a leggere

Governo - Salvini : “Abbiamo Chiesto tempo a Mattarella e ce l’ha concesso. Vediamo se serve o se si va al voto” : Matteo Salvini, dopo l’incontro con Luigi di Maio e la richiesta al Colle di ulteriori ventiquattro ore, lascia la camera dei Deputati, da una uscita secondaria: “Entro domani conto di dirvi qualcosa. Non ho sentito Berlusconi nelle ultime ventiquattro ore. Abbiamo chiesto un attimo di tempo, il presidente Mattarella ce lo ha concesso gentilmente. Vediamo se serve o se si va al voto”. Reazioni contrastanti da Forza Italia: ...

Chi l’ha visto anticipazioni del 9 maggio : i casi della puntata : Chi l’ha visto anticipazioni del 9 maggio – L’appuntamento del mercoledì sera su Rai 3 riporterà alla guida del programma la conduttrice Federica Sciarelli. Verranno approfonditi gli ultimi casi di cronaca che hanno colpito il nostro Paese, con un particolare sguardo su due tragedie che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Le anticipazioni di Chi l’ha visto riguardano infatti il caso di Giulia Di Sabatino e Mario ...

“Cosa abbiamo trovato”. Giallo Mario Bozzoli - la svolta choc. A tre anni dalla scomparsa dell’imprenditore di Marcheno - ‘Chi l’ha visto?’ mostra un documento fondamentale : Sono passati quasi tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, sparito nel nulla l’8 ottobre 2015, dopo una giornata di lavoro nella sua fonderia. Chi l’ha visto è tornato sul caso. Per chi indaga l’uomo è stato ucciso. Ad alimentare questa ipotesi ci sono le strane coincidenze avvenute quel giorno, come il non funzionamento delle telecamere di sorveglianza all’interno dell’azienda. Il ...

Chi l’ha visto anticipazioni del 2 maggio : i casi della puntata : Chi l’ha visto anticipazioni del 2 maggio 2018 – Nella prima serata di oggi, il programma di Rai 3 rimetterà alla guida Federica Sciarelli per approfondire i casi di cronaca che stanno impegnando le autorità in queste ultime settimane. Le anticipazioni di Chi l’ha visto si concentrano in particolar modo sul giallo di Marcheno e l’omicidio di Mario Bozzoli, grazie agli ultimi aggiornamenti sul caso. Spazio inoltre alla ...

Zuckerberg : “Facebook è nato per migliorare il mondo - c’è Chi l’ha usato per peggiorarlo” : Abbiamo sbagliato su privacy e sicurezza, e ci stiamo lavorando per garantirle in futuro. Questo però non deve fermare la nostra missione, che resta collegare tutto il mondo, e quindi dobbiamo continuare a costruire. E’ il messaggio centrale che Mark Zuckerberg ha lanciato aprendo F8, la conferenza dei developers di Facebook a San José....

“Non ce l’ha fatta!”. Discoteca choc - il dj italiano muore in console. Mentre seguiva la sua passione - se n’è andato sotto gli ocChi di tutti. Dal divertimento al dolore in un attimo : “Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità”. Solo una delle tante frasi lasciate sulla sua bacheca Facebook. Una morte improvvisa e un dolore lancinante. Strappato alla sua famiglia Mentre faceva ciò che amava, Mentre in consolle metteva dischi. Così è morto ...

Chi l’ha detto : Kanye West o Osho? : Kanye West (Foto: JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images) Kanye West è tornato attivo su Twitter. E l’ha fatto con la sua consueta foga: al ritmo di dieci tweet al giorno. Ha annunciato l’arrivo di due album, ma non è per questo motivo che viene seguito e analizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Kanye West è in grado di passare da tre tweet di fila dedicati alla sua Tesla (“Adoro la mia Tesla. Sono nel futuro. Grazie ...