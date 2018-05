Chi l' ha visto? Anticipazioni 16 maggio | nuove indagini per l' omicidio di er

Iva ZanicChi : "Grande Fratello? Ne ho visto mezza puntata e mi ha scandalizzato" : Iva Zanicchi ha rilasciato un'intervista senza freni, come nel suo stile, al settimanale Chi, al quale ha parlato di televisione e di politica, spaziando dal Grande Fratello fino a Silvio Berlusconi.Riguardo il GF, l'Aquila di Ligonchio non ha usato mezzi termini. Dopo aver visto in tv, la puntata dedicata alla rissa ai danni di Aida Nizar, Iva Zanicchi ha chiuso col GF di quest'anno, dichiarandosi assolutamente "scandalizzata".prosegui ...

STEFANO CUCChi - MARESCIALLO "CARABINIERI LO HANNO MASSACRATO"/ "Mi dissero : 'mai visto nulla di simile'" : Caso STEFANO CUCCHI, teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". MARESCIALLO Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:02:00 GMT)

Simone Vivian - operaio coinvolto nell'incidente alle Acciaierie Venete : "Ho visto gli sChizzi di acciaio fuso e i corpi che bruciavano" : "Ho sentito un botto e quando ho alzato la testa c'era fuoco dappertutto". Simone Vivian mostra il corpo ustionato al Corriere della Sera. Il 34enne lavora alle Acciaierie Venete ed è stato coinvolto insieme ad altri tre operai in un incidente, ustionati in modo grave da una colata di acciaio fuso. Due di loro ora lottano per sopravvivere. Vivian ha ricostruito con il quotidiano l'accaduto, un episodio che attribuisce alla sfortuna, da ...

"Imparamose l'Europa che Mattarella la Chiede sempre" : il vertice Salvini-Di Maio visto dalla rete : Enrico Mentana e le sue maratone insegnano: per quanto strano possa sembrare, niente è più social del chiacchiericcio politico. E se poi le chiacchiere in questione riguardano due mesi di consultazioni, retroscena e "contratti di governo" e totopremier, allora ciò che è social diventa addirittura virale. A partire, naturalmente, dal nome del futuro presidente del consiglio. Se Di Maio e Salvini annunciano di aver ...

Travolta e uccisa a 19 anni - appello a Chi l'ha visto? : "Riconoscete l'auto nel video?" : Otto mesi fa, il 9 settembre 2017, il cadavere della 19enne Sara Scimmi fu ritrovato lungo la strada regionale 429...

“Uguale a Paco Clavel!”. Caristiano Malgioglio quando ha sentito queste parole di Aida Nizar si è offeso a morte. Ma non lo avete mai visto? Ecco Chi è : giudicate voi la ‘somiglianza’ : Il Grande Fratello continua a regalare emozioni. Dentro la casa succede di tutto, ma fuori, in particolare nello studio di Barbara D’Urso se ne vedono e soprattutto se ne sentono delle belle. Carmelita quest’anno ha fatto l’en plein e il pubblico la segue con un interesse fuori dal comune. Nella scelta degli opinionisti ha fatto proprio un figurone e soprattutto Cristiano Malgioglio sta dando parecchie soddisfazioni. ...

Stefano De Martino - Alfonso Signorini smaschera la sua ultima balla : altro che single - ecco con Chi l'hanno visto : La storiella che Stefano De Martino continua a raccontare di essere cronicamente single è destinata a crollare dopo la rivelazione del settimanale Chi . Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini ...

Bandai Namco annuncia risultati finanziari migliori del previsto grazie alle vendite di gioChi in occidente : Dopo EA, anche Bandai Namco ha annunciato i risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018.Come potete vedere nella tabella sottostante riportata da Dualshockers, sia le vendite che i profitti hanno mostrato una crescita anno su anno:Inoltre, l'editore ha ottenuto risultati migliori del previsto rispetto alle previsioni più recenti. Secondo il comunicato stampa, ciò è in parte dovuto al fatto che le vendite di videogiochi ...