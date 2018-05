Chi ha ancora paura dell’aborto

Gaza - ancora due palestinesi uccisi. Tra le vittime di ieri anche una neonata. TurChia espelle ambasciatore israeliano : ... la più veloce a reagire alla decisione di Trump lo scorso dicembre, quando il presidente Recep Tayyip Erdogan andò il 5 febbraio da Papa Francesco ergendosi a rappresentante del mondo musulmano, ha ...

Milano - Sala a Bruxelles per fare Chiarezza : «La partita Ema non è ancora Chiusa» : «Un'ingiustizia. La città deve essere risarcita». Milano è pronta a trasferirsi a Bruxelles. Domani il sindaco Beppe Sala volerà nella «capitale» dell'Unione europea, per quella che si può definire un'...

WWE – John Cena ama ancora Nikki Bella - la diChiarazioni in diretta tv! La risposta della ragazza spiazza tutti [VIDEO] : John Cena ha ammesso di amare ancora Nikki Bella e voler ricucire il rapporto, la risposta della ragazza però lascia più di qualche dubbio “La amo. Voglio stare con lei. Voglio che diventi mia moglie. Voglio essere il padre dei suoi figli. Voglio che le cose tra noi vadano bene”. Intervistato nel corso di un famoso programma tv, John Cena ha rilasciato queste dichiarazioni in grado di spiazzare tutti. Solo pochi giorni fa, il Leader della ...

Calcio - i possibili convocati della nuova Italia di Roberto Mancini. Sicuro Balotelli - ci saranno ancora De Rossi e Chiellini? : Dopo le tante indiscrezioni e i primi annunci, ieri l’ufficialità: Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano ha firmato un contratto fino al 2020: a lui il difficilissimo compito di far rinascere una squadra che nelle ultime stagioni ha fallito pesantemente, mancando la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Quest’oggi alle ore 12.00 è prevista la presentazione ufficiale e l’ex ...

Governo : ancora stallo - Salvini e Di Maio Chiedono più tempo. Sì di Mattarella : I leader di Lega e del movimento 5 stelle sono saliti sepratamente ieri al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Mattarella e chiedere più tempo per uscire dallo stallo. E il capo ...

Roma - il cecChino di corso Francia colpisce ancora : centrato dai piombini a un gatto : Il cecchino di corso Francia colpisce ancora. Un nuovo caso è arrivato negli uffici di polizia del commissariato di zona: la denuncia di una signora che ha visto il suo gatto colpito dai...

Siete intelligenti - ma non ancora ricChi? Ecco perché : Una recente ricerca di Jonathan Wai della Duke University, negli USA ha scoperto che c’è uno stretto rapporto tra intelligenza e ricchezza. Certo, non basta essere intelligenti per diventare miliardari: ci vogliono anche fiuto e talento per gli affari, determinazione, creatività, passione e capacità a non scoraggiarsi, incassando molti rifiuti prima di raggiungere il successo. Ma forse che anche questi sono indicatori di quoziente ...

INCIDENTE IN CANTIERE NAVALE - OPERAIO SChiACCIATO DA LASTRA METALLICA/Ancora morti sul lavoro - record in Veneto : La Spezia, INCIDENTE CANTIERE NAVALE: morto OPERAIO, un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da LASTRA METALLICA. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:09:00 GMT)

Governo - M5S-Lega Chiedono tempo : ancora nessun nome e distanze sui temi : ROMA 'Saro' molto schietto, cosi' il pubblico capisce: stiam facendo uno sforzo enorme perche' se dovessimo ragionare per convenienza politica, partitica e personale non saremmo qua. Perche' se dovessimo ragionare a pane, convenienza seggi e sondaggi saremmo i primi a dire 'chi ce lo fa fare , lasciamo tutto nelle mani del ...

Di Maio e Salvini Chiedono tempo a Mattarella : 'Non abbiamo ancora il nome del premier' : I prossimi giorni saranno fondamentali, stanno cambiando i riti politica, prima si discute dei problemi degli italiani e poi parallelamente, e in conclusione, i nomi di chi metterà in pratica questo ...

