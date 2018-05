Che cos’è Typee

Amazon tax - ecco cos’è : avrebbe senso anChe in Italia? : Il consiglio comunale di Seattle, la metropoli nello stato di Washington dove Amazon è nata, cresciuta e ha il suo quartier generale (ma presto ne nascerà un altro), ha approvato un provvedimento che le cronache statunitensi stanno raccontando come “Amazon tax”. Con un voto unanime (9-0) il comune ha così approvato una versione light di una precedente, e più pesante, proposta, che aveva provocato un’alzata di scudi dalla medesima Amazon – ...

Cos’è la leucemia mieloide Che ha colpito Alfonso Signorini : Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta di aver combattuto contro la leucemia mieloide, una malattia che gli ha cambiato la vita. Era il 2011 quando l’esperto di gossip e conduttore, all’epoca alla guida del programma Kalispera, ricevette una diagnosi terribile. Alfonso Signorini stava intervistando Sabrina Ferilli e Christian De Sica quando iniziò a sudare e a sentirsi male. “A mezzanotte avevo 40 di febbre – ha ...

Sexsomnia - cos’è l’attività sessuale notturna Che può trasformarsi in violenza : La parola Sexsomnia indica una condizione medica di recente definita come un disturbo del comportamento sessuale durante il sonno. Nello specifico rappresenta una particolare situazione di sonnambulismo in cui si mette in atto un’attività sessuale in modo inconscio; di solito si manifesta nella fase non-rem del sonno, in cui il corpo e le sue funzioni sono in una lenta fase di addormentamento e rilassatezza. Il soggetto è inconsapevole di questa ...

Dieta Sirt - ecco Che cos’è e i dubbi sul fatto che funzioni davvero : (Foto: Getty Images) In rete se ne parla come “la Dieta del gene magro”. Perché sarebbe basata sull’azione di un gruppo di proteine, le Sirtuine (donde il nome di Dieta Sirt) capaci di attivare una famiglia di geni correlati all’attivazione del metabolismo. E che quindi, se opportunamente stimolati, aiuterebbero l’organismo a bruciare più facilmente e velocemente le calorie assunte con il cibo, favorendo così un dimagrimento rapido e senza ...

Indipendenza emotiva - Che cos’è e a cosa serve : Ogni giorno prendiamo milioni di decisioni. Ma quante di queste sono veramente libere? In effetti, se ci riflettiamo un attimo non sono tantissime. La ragione è semplice. Siamo perennemente condizionati da ciò che pensano gli altri perché comunichiamo poco con la mente inconscia che invece potrebbe essere una preziosa alleata non solo nei cambiamenti, ma anche nelle relazioni. Il rischio? Finiamo per “fare a pugni” con le emozioni più profonde e ...

Che cos’è il Met Gala di New York : origini - storia - personaggi : Sempre più al centro dell’interesse mondiale, il Met Gala, noto anche come Met Ball o Costume Institute Gala, è un grande party celebrativo della moda e della storia del costume attraverso i suoi grandi temi e icone nato come vernissage dell’annuale mostra a tema fashion del Metropolitan Museum di New York. Da questo punto di vista, come cocktail party dall’importante importante risvolto charity a sostegno delle attività del ...

Licenza di esportazione dalla Cina : cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? : Licenza di esportazione dalla Cina: ecco perché è illegale per un fornitore non averla La Licenza di esportazione è un documento che viene rilasciato dal Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica Cinese (MOFCOM) alle aziende cinesi che esportano Read more The post Licenza di esportazione dalla Cina: cos’è e perché i fornitori cinesi devono averla? appeared first on Yakkyo.

Che cos’è il “governo di tregua” - l’ultima (pessima) idea per uscire dallo stallo : Un governo semi-istituzionale con un orizzonte temporale limitato e pochi obiettivi: di che parliamo con l'espressione "governo di tregua".Continua a leggere

Privacy - Che cos’è la Gdpr e perché?ci riguarda : Dal 25 maggio sarà applicabile la General data protection regulation, il regolamento su data e Privacy che disciplina il trattamento di informazioni a scopo commmerciale. I colossi del Web sono corsi ad aggiornarsi, le imprese italiane meno. Eppure i cambiamenti colpiscono tutti, con sanzioni salate...

Whiteout - Messner spiega cos’è/ La tormenta di neve e gelo Che ha ucciso gli alpinisti in Svizzera : Whiteout, Reinhold Messner spiega cos'è il fenomeno della tormenta di gelo e neve che ha ucciso gli alpinisti sulle Alpi in Svizzera. "Non si vede più nulla, non c'è colpa"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:55:00 GMT)

Training autogeno - cos’è e come funziona l’allenamento Che libera la mente : Viviamo nel tempo della frenesia. Siamo nel momento gli stimoli, degli input esterni che non lasciano spazio ai pensieri, viviamo bombardati da notizie e dalle corse contro il tempo, abbiamo velocità di avere, di fare, di arrivare a una meta. Questa modalità di vivere che caratterizza la nostra giornata è arrivata a un punto così alto di malessere che una parte di noi è arrivata a un altro livello: ci siamo accorti di aver bisogno di lentezza, ...

Che cos’è il v-commerce - il futuro dei negozi online di moda : (Foto: Tela Blu) Con l’avvento di internet e dell’ecommerce le nostre abitudini di consumo sono cambiate. E di conseguenza sono cambiate le strategie di piccole e grandi aziende per raggiungere e fidelizzare i propri clienti. Secondo gli ultimi dati Istat sul settore del commercio, nell’ultimo anno sono calate ancora le vendite al dettaglio (sia nella grande distribuzione sia nei piccoli negozi), mentre continua a crescere l’e-commerce: + ...

Che cos’è il mandato esplorativo? : È quello che nei prossimi giorni il presidente della Repubblica potrebbe assegnare a un leader politico o a un'alta carica istituzionale per cercare di sbloccare la situazione The post Che cos’è il mandato esplorativo? appeared first on Il Post.

Il Gay pride è ‘divisivo’? Spieghiamo a Fontana Che cos’è e a cosa serve : La conferma della coalizione di destra in Lombardia dopo le elezioni del 4 marzo scorso non lasciava presagire nulla di buono in termini di tutela delle minoranze, soprattutto della comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Già in campagna elettorale abbiamo dovuto sorbire quella chicca del candidato – poi uscito vincitore – Attilio Fontana sulla “razza bianca”, quasi che parlare a ruota libera e senza alcun filtro ...