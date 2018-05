Che cosa è la carta valanghe che avrebbe potuto evitare la tragedia di Rigopiano : Omicidio, lesioni in merito e disastro colposo: sono le accuse mosse nei confronti dell'attuale presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, e gli ex presidenti Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, per la tragedia dell'hotel Rigopiano dove, nel gennaio 2017, una valanga travolse e distrusse l'albergo provocando 29 vittime. L'inchiesta si allarga I provvedimenti sono conseguenza di un allargamento ...

Sindrome di Berdon - ne soffrono meno di 300 persone al mondo : ecco Che cosa è : Per ora è stata descritta e studiata clinicamente in meno di 300 pazienti in tutto il mondo. La Sindrome di Berdon ha come sintomo principale una forte distensione addominale. Questa situazione è la ...

Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti' : Roma, 16 mag. , AdnKronos, - Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti', nuovo singolo in radio e digitale da venerdì 18 maggio, che anticipa l'album omonimo di inediti che uscirà il primo giugno. ...

Briga - british rock alla romana : esce il nuovo singolo 'Che cosa ci siamo fatti' : Un british rock, ma tutto all'italiana. Anzi, alla romana. esce il nuovo singolo di Briga, 'Che cosa ci siamo fatti' , Honiro Label/ Sony Music, , che arriverà in radio e in digitale da venerdì 18 ...

Briga torna con 'Che cosa ci siamo fatti' : ...- spiega lo stesso Briga - s'interroga sulle storie d'amore della nostra generazione piegate molto spesso dal forte senso di dislocazione personale e dalla difficoltà di trovare un posto nel mondo e ...

Che cosa ci siamo fatti - il nuovo singolo di Briga da venerdì in radio e digitale : ROMA – Si chiama Che cosa ci siamo fatti (Honiro Label/ Sony Music) il nuovo singolo di Briga. Title track dell’album che uscirà il primo giugno. L’artista torna così a due anni di distanza dal suo ultimo disco, Talento. Da venerdì 18 maggio, il brano sarà in rotazione radiofonica e in digitale. Dalla forte matrice […] L'articolo Che cosa ci siamo fatti, il nuovo singolo di Briga da venerdì in radio e digitale proviene da NewsGo.

Revisione auto - modifiChe in arrivo/ Nuove regole dal 20 maggio : cosa cambia - i rischi per gli automobilisti : Revisione auto, modifiche in arrivo dal 20 maggio 2018 per gli automobilisti: ecco cosa cambia, multe e sanzioni previste per il mancato rispetto della sicurezza stradale(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:02:00 GMT)

Leo Messi - ma cosa ci fa in Friuli? Ecco perché la stella del calcio è in Italia : SACILE - Jeans strappati, scarpe da ginnastica, zaino in spalla e felpa grigia con cappuccio che non nasconde però una barba e un volto noto a tutto il mondo. Quello che voleva apparire come un ragazzo normale, in una giornata uggiosa in riva al Livenza, era in realtà Lionel Mess i, il cinque volte pallone d'oro che come spesso accade anche ieri si è ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò Che faticosamente abbiamo costruito : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò Che faticosamente abbiamo costruito (2) : (AdnKronos) – “Io non ho mai pensato -ha proseguito Veltroni parlando della costruzione del Pd- che ciò che abbiamo fatto sia stato la realizzazione del compromesso storico, quello fu un errore. Ho sempre pensato, invece, che l’incontro di queste componenti, che in maniera anomala erano state separate dal muro, dovesse essere non una giustapposizione, ma dovesse creare le condizioni per una sintesi nuova e originale e che ...

Deficit e debito - cosa chiede l'Europa al nuovo governo - Che non c'è - : l vice-presidente dell'Ue ha invitato l'Italia a non tradire gli impegni presi sul fronte del bilancio pubblico. Un avvertimento a Lega e 5Stelle

Liberato è detenuto nel carcere di Nisida? Cosa c’è di vero nell’ipotesi Che gira sul web : La teoria è di quelle talmente golose che è impossibile non condividerla: quando l’ho ascoltata, saltellavo emozionata per la redazione, condividevo il link con colleghi scettici e amici pazienti, eccitata come per tutte le sedicenti rivelazioni su Elena Ferrante. Solo che stavolta riguardava un altro noto napoletano. Liberato. Secondo questa teoria, il famoso rapper partenopeo conosciuto come Liberato ma di cui nessuno conosce la vera ...