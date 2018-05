CF | lotta alla radicalizzazione | Confederazione stanzia 5 milioni

Campagna Mondiale di Sensibilizzazione per la lotta all’Ipertensione Arteriosa promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League : Ancora una volta l’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli ospita un’iniziativa di prevenzione: giovedì 17 maggio 2018 si terrà infatti un’importante giornata dedicata alla salute. Dalle 9.00 alle 13.00 due ambulatori del padiglione M si apriranno alla città per dare spazio alla prevenzione dell’Ipertensione Arteriosa (in occasione della XIV Giornata Mondiale promossa dalla World Hypertension League e sostenuta dalla Società Italiana ...

Giornata internazionale di lotta alla omo-bi-transfobia - 'Libere e Liberi di amare' : In un mondo che sembra ancora incapace di integrare in maniera soddisfacente la vita e i progetti delle persone LGBT , lesbiche, gay, bisex e trans, è fondamentale creare momenti di condivisione e ...

Fabrizio Frizzi : ecco l'eredità lasciata a Carlotta e alla figlia Stella Video : eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Fabrizio Frizzi [Video]. A distanza di due mesi dalla sua morte improvvisa, il sessantenne continua a restare nel cuore di tutti. Il 26 marzo scorso, il conduttore televisivo del noto game show 'L'Eredita'' è venuto a mancare improvvisamente, presso l'ospedale sant'Andrea di Roma. Il 27 ottobre 2017 durante una registrazione del programma, Frizzi è stato colpito da un'ischemia cerebrale. Dopo alcune ...

Roma - firmata l’ordinanza per la lotta alla zanzara tigre : privilegiati i prodotti biologici : È stata firmata a Roma l’ordinanza per la prevenzione e contrasto alla diffusione dell’Aedes albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre, in vigore da maggio a dicembre 2018. Nel testo vengono indicate le strategie di controllo dell’infestazione, le modalità di esecuzione dei trattamenti, i prodotti di cui è vietato l’utilizzo e le norme di prevenzione per tutelare la salute dei cittadini. Lo comunica in una nota il ...

lotta alla Zanzara Tigre - partita la nuova campagna di prevenzione : È stata firmata l’ordinanza per la prevenzione e contrasto alla diffusione dell’Aedes albopictus, meglio conosciuta come Zanzara Tigre, in vigore da maggio a dicembre 2018. Nel testo vengono indicate le strategie di controllo dell’infestazione, le modalità di esecuzione dei trattamenti, i prodotti di cui è vietato l’utilizzo e le norme di prevenzione per tutelare la salute dei […] L'articolo Lotta alla Zanzara Tigre, partita la nuova ...

Fabrizio Frizzi - 'l'eredità' che ha lasciato a sua moglie Carlotta - alla figlia e ai fan : L' eredità che Fabrizio Frizzi ha lasciato per sua moglie di Carlotta Mantovan, la figlia Stella e i suoi tantissimi fan è qualcosa da non riuscire a quantificare visto l'affetto che ancora oggi è ...

Polizia Locale : interventi di lotta al degrado dal Centro Storico alla Montagnola : Diverse aree della città sono state battute a tappeto, nel corso della settimana, dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Pics ( Pronto intervento Centro Storico), ai fini del ripristino del decoro urbano. Nella zona di Fontana di Trevi sono stati effettuati numerosi sequestri di articoli contraffatti e merci varie (abbigliamento, ombrelli…) vendute abusivamente. Le violazioni riscontrate […] L'articolo Polizia Locale: interventi di ...

Programma M5S-Lega : no alla Fornero - sì a reddito di cittadinanza e lotta ai clandestini : Il clima del “tavolo politico” è positivo, anche perché il fallimento dell'intesa metterebbe nei guai entrambi i leader Di Maio e Salvini...

Cancro - una mamma-psicologa racconta la sua lotta tra turbamento e lucidità. “Devo pensare alla mia testa” : “Come cantava Britti, sono una su un milione”. Così, con ironia e schiettezza, con profondità e leggerezza in Tu sei oncologica, vero? Francesca Masi, psicologa di professione, racconta del modo in cui ha affrontato la sua malattia e continua a farlo ogni giorno. Lei è una su un milione perché quello da cui è affetta è un Cancro ematologico che generalmente colpisce pazienti maschi con più di sessant’anni. Francesca, invece, ha appena 40 anni, ...

LIVE lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo beffato da Demirtas a due decimi dalla fine - domani gareggia per il bronzo. Kudiimagomedov ai ripescaggi : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

“La birra costa troppo poco” - in Germania l’allarme dei centri di lotta contro l’alcolismo : La birra costa troppo poco. Almeno in Germania dove ogni cittadino ne beve in media 106 litri all’anno per un consumo complessivo di 93,5 milioni di ettolitri. Al discount una bottiglia da mezzo litro di Pils, Weizen o Hell - i tipi di birra più diffusi nel Paese - la si può acquistare già a partire da 39 centesimi. Nelle birrerie di quartiere i pr...

Roma - Pallotta deferito dalla Uefa per le parole dopo la sfida con il Liverpool : Roma - 'Condotta inappropriata' . È questa l'accusa che l' Uefa muove a James Pallotta , protagonista al termine della gara col Liverpool di un duro sfogo con cui ha chiesto l'introduzione della Var ...

Roma - Pallotta pensa alla prossima Champions. Di Francesco riparte da Cagliari : Da una parte i giocatori che continuano a parlare di 'orgoglio' sui social. Dall'altra Di Francesco, che oggi a Trigoria ha chiesto alla squadra un ulteriore sforzo per chiudere nel migliore dei modi ...