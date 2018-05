Cav riabilitato | la procura generale non si oppone

SILVIO BERLUSCONI - RUBY TER : RINVIO A GIUDIZIO A ROMA E TORINO/ Ma pg Milano non si oppone al Cav riabilitato : TORINO, RUBY ter: RINVIO a GIUDIZIO per SILVIO BERLUSCONI. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:17:00 GMT)

Di Pietro contro il Cav : "Un assassino riabilitato non torna innocente" : Antonio Di Pietro, intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, torna a dire la sua sulla sentenza che ha riabilitato Silvio Berlusconi . E attacca: 'torna candidabile, ma i cittadini non si devono ...

Il Cavaliere riabilitato - ecco perché : Milano, 14 mag. - , Adnkronos, - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha ritenuto ammissibile l'istanza di riabilitazione presentata dai difensori di Silvio Berlusconi, sottolinea che l'ex ...

Berlusconi riabilitato - Travaglio : “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così per l’ex Cav : rimane un delinquente” : “Se il mostro di Firenze è stato riabilitato, questo non vuol dire che non era un mostro. Anche da riabilitato, Berlusconi era e rimane un delinquente”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta Così la riabilitazione di Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi riabilitato, Travaglio: “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così ...

"Rassegnatevi - Berlusconi dà le carte". Licia Ronzulli all'Huffpost racconta l'emozione del Cav riabilitato : Licia Ronzulli, come ha preso Berlusconi la notizia della sua "riabilitazione"?Ha ricevuto una telefonata da Niccoló Ghedini. Era circondato da persone e quindi è rimasto in silenzio. Ma i suoi occhi però mostravano evidente emozione. Poi è andato da sua figlia Marina.E poi?Poi come sempre il presidente mantiene il suo self control. Questa mattina gli ho chiesto: come si è svegliato dottore oggi? E lui mi ha ...