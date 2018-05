: #News #Caso Montante,altri indagati eccellenti - CybFeed : #News #Caso Montante,altri indagati eccellenti - NotizieIN : Caso Montante,altri indagati eccellenti - TelevideoRai101 : Caso Montante,altri indagati eccellenti -

L'attuale presidente di Sicindustria, Catanzaro, è indagato nell'inchiesta di Caltanissetta su Antonello, al quale è subentrato dopo il suo arresto. Comparirò "per reati che attengono ai rapporti con la politica di cui oggi vengo a conoscenza",dice. "Fornirò ogni elemento utile per agevolare la ricostruzione della verità storica". Indagato anche l'ex governatore Crocetta, per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e finanziamento illecito.anche due ex assessori e l'ex presidente dell'Irsap.(Di mercoledì 16 maggio 2018)