Caso Jan Kuciak | la polizia slovacca gioca sporco

Blastingnews

: RT @Lorenzo_Vianini: @sqattani Come ho detto a @jan_khler, fino a lunedì non esiste il discorso decoro. Anche perché hanno arruolato (è il… - danffi : RT @Lorenzo_Vianini: @sqattani Come ho detto a @jan_khler, fino a lunedì non esiste il discorso decoro. Anche perché hanno arruolato (è il… - jan_novantuno : RT @albertoinfelise: +++ ACCORDO LEGA-5S: IN CASO DI MANCATA CONCILIAZIONE INTERVERRA' IL VAR +++ - jan_novantuno : Tre signori a caso: @titofaraci, Tanino Liberatore e Milo Manara. (via @NapoliCOMICON) -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Quando il 15 maggio la reporter ceca Pavla Holcova è stata convocata dallaper un incontro, si aspettava un colloquio amichevole e delle domande relative alle sue investigazioni sull’omicidio del giornalista 27enne Jan, ucciso lo scorso 22 febbraio a Bratislava insieme alla compagna. Quando però la Holcova si è presentata all’incontro, il clima si è rivelato tutt’altro che amichevole e lo scopo della convocazione ben differente da quello che si attendeva. Alla giornalista è stata mostrata un’autorizzazione per il sequestro del suo smartphone. In seguito la Holcova è stata trattenuta negli uffici dellae interrogata per più di otto ore su argomenti riguardanti non tanto il, quanto l’Organized Crime and Corrupt Reporting Project (OCCRP), organizzazione giornalistica con cui collabora la Holcova e di cui fa parte anche l’Investigative ...