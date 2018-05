Casale-Apu | 36-32 dopo i primi 20'

ilfriuli

: LIVE A2 Playoff Quarti di finale Gara 2 Novipiù Junior Casale- Apu Gsa Udine 64-49 - TuttoUdineseit : LIVE A2 Playoff Quarti di finale Gara 2 Novipiù Junior Casale- Apu Gsa Udine 64-49 - TuttoUdineseit : LIVE A2 Playoff Quarti di finale Gara 2 Novipiù Junior Casale- Apu Gsa Udine 39-32 - TuttoUdineseit : LIVE A2 Playoff Quarti di finale Gara 2 Novipiù Junior Casale- Apu Gsa Udine 36-32 -

(Di mercoledì 16 maggio 2018)lo stop per 83-81 lunedì in gara 1, l' Apu va in scena di nuovo al PalaFerraris diMonferrato per provare a rovesciare il fattore campo nella serie dei quarti play-off. Avvio all'insegna ...