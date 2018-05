Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 (2) : (AdnKronos) – Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, le aree su cui la domanda di fascia alta si indirizza si stanno modificando. “Da un lato ci sono le residenze storiche in location consolidate, come il cosiddetto Quadrilatero della moda, così come l’area di Piazza San Babila e le vie adiacenti a Corso Vittorio Emanuele, la zona Cadorna, l’area di Corso Magenta, Vincenzo Monti e Pagano, Foro ...

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Le residenze ‘First class’ non conoscono crisi a Milano. Le compravendite di case di lusso, quelle che superano il valore di un milione di euro, sono cresciute del 20% nel 2017, contro una media nazionale del +13,3 per cento. Secondo la prima edizione del rapporto “Vivere alla grande a Milano – Una nuova domanda residenziale first class”, realizzato da Scenari Immobiliari in ...

Casa : a Milano il lusso è sempre di moda - compravendite +20% nel 2017 (2) : (AdnKronos) – Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, le aree su cui la domanda di fascia alta si indirizza si stanno modificando. “Da un lato ci sono le residenze storiche in location consolidate, come il cosiddetto Quadrilatero della moda, così come l’area di Piazza San Babila e le vie adiacenti a Corso Vittorio Emanuele, la zona Cadorna, l’area di Corso Magenta, Vincenzo Monti e Pagano, Foro ...

Milano : nasconde mezzo chilo di hashish in Casa - arrestata : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato una donna a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento in via Padova della donna, una cittadina marocchina di 47 anni addetta alle pulizie di un bar della città, gli agenti hanno trovato 480 grammi di has

Fedez e Chiara Ferragni - ecco la loro nuova Casa a Milano : Sempre in giro per il mondo, Chiara Ferragni e Fedez sono partiti alla volta di Cannes , non prima di avere festeggiato la prima festa della mamma di Chiara, , dove li aspetta il Festival del cinema, ...

Fedez e Chiara Ferragni - nuova Casa a Milano/ Attico mozzafiato a CityLife : ecco com'è la loro abitazione : Fedez e Chiara Ferragni, nuova casa a Milano, l'Attico mozzafiato a CityLife dopo i mesi passati a Los Angeles e la nascita di Leone: ecco com'è la loro abitazione.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 13:01:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez cambiano Casa. Ecco l'attico di lusso a Milano : Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia per la prima volta dopo la nascita del figlio Leone. I due fidanzati in queste ore hanno festeggiato il 31esimo compleanno della neomamma e tra le varie ...

Milano. Arrestato spacciatore in piazzale Lugano : in Casa shaboo per 100 mila euro : L’Unità Contrasto stupefacenti della Polizia locale di milano, coordinata dal Comandante Marco Ciacci, ha Arrestato in piazzale Lugano un cittadino

Milano - aggrediti due ragazzi : denunciati 12 esponenti CasaPound : La polizia di Milano, su delega dei pm Alberto Nobili e Piero Basilone, ha eseguito 12 perquisizioni a carico di altrettanti giovani esponenti del movimento CasaPound, indagati per lesioni personali ...

MILANO - COLPITO DA FULMINE MENTRE GIOCA A GOLF/ Ultime notizie - Lainate : a Napoli donna colpita in Casa! : MILANO, COLPITO da FULMINE MENTRE GIOCA a GOLF a Lainate: 61enne salvo per miracolo. Le Ultime notizie: rasportato al Niguarda, ha riportato ustioni non gravi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 20:42:00 GMT)

Milano : Polizia perquisisce esponenti di Casapound : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - La Polizia di Stato oggi ha eseguito dodici perquisizioni (delegate dai pm Alberto Nobili e Piero Basilone della Procura della Repubblica di Milano), a carico di altrettanti giovani esponenti milanesi del movimento Casapound, indagati per lesioni personali in concorso (

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

Milano - tragedia in una Casa famiglia : muore bimba di soli 4 mesi : Trasportata d'urgenza in arresto cardiocircolatorio all'ospedale Buzzi, la piccola non ce l'ha fatta.

“Ohhh!”. Chiara e Fedez presentano la loro nuova Casa a Milano : pazzesca. La prime immagini : Bentornati a casa Chiara Ferragni e Fedez (e il piccolo Leone). O meglio: in hotel, ma ancora per poco. Dopo qualche mese trascorso a Los Angeles, in California, per restare lontani dai paparazzi e far sì che l’erede avesse la doppia cittadinanza, la fashion blogger e il rapper hanno fatto rientro in Italia. Attraverso le Instagram stories, la coppia ha reso partecipi, ancora una volta, i fan. A partire dall’incredibile numero di ...