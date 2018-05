CARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia : Il FINANCIAL TIMES paragona Lega e M5s ai barbari alle porte di Roma. Dimenticando forse quanto ha fatto l’Ue altrove, per esempio in Grecia. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA & POLITICA/ Lega-M5s e Ue, tra i due contendenti godono (solo) i mercati, di P. AnnoniI SOLDI PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli, di C. Pelanda