Carlotto in Rai | Gandi al centrodestra | ' Siete garantisti a fasi alterne'

La Lega bergamasca contro Carlotto - lettera al direttore generale della Rai : ... che mentre sono in corso campagne contro i femminicidi, il servizio pubblico televisivo non trova meglio che ingaggiare per un programma di cronaca nera un uomo che ha assassinato una giovane donna ...

"Carlotto in Rai? Come una coltellata" : Milano La 'sessantesima coltellata'. I familiari di Margherita Magello si appellano ai presidenti di Camera e Senato, al Cda della Rai e a tutti i parlamentari neo eletti. E avvertono: se quella ...

Lo scrittore Massimo Carlotto condannato per omicidio (e poi graziato) condurrà un programma Rai dedicato ai serial killer : Al termine di una delle vicende giudiziarie più lunghe e intricate della storia della Repubblica, venne giudicato colpevole e condannato a 18 anni di carcere. Dopo sei, venne graziato dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, tornò in libertà ed è stato riabilitato. Da allora, per Massimo Carlotto, è iniziata la vita da scrittore di gialli e ora è stato ingaggiato dalla Rai come conduttore del programma Real Criminal Minds, una ...