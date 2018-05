Cantù Olimpia Milano Streaming video e diretta tv | orario e risultato live playoff

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano va sul 2-0. L’Olimpia batte in gara-2 una Cantù mai doma : L’Olimpia Milano vince anche gara-2 per 87-75 e si porta sul 2–0 nella Serie dei quarti di finale contro Cantù . Una partita che ha visto la squadra di Pianigiani scappare nel secondo quarto ed avere poi sempre in controllo il match nonostante una Red October mai doma e che ha provato a rimontare fino alla fine. Dairis Bertans è il top score di Milano con 16 punti, ma un grandissimo contributo lo portano Mindaugas Kuzminskas (15 punti) e Kaleb ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...