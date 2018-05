Cannes – Sara Sampaio di bianco vestita strega la Croisette | la modella portoghese

Cannes - Emilia Clarke : «La fine di Game of Thrones? Sarà come lasciare casa» : Splende Emilia Clarke sulla Croisette. La famosa Daenerys Targaryen di Game of Thrones – biondissima, smagliante e di bianco vestita – è arrivata a Cannes a presentare il nuovo capitolo di Star Wars, Solo: A Star Wars Story e, per l’occasione, ha anche partecipato all’incontro di Woman in motion organizzato da Kering, nel corso del quale l’attrice britannica ha dato prova di una spigliata e grintosa personalità. Ma non chiamatela una ...

Cannes : 'Il film maledetto di Gilliam sarà proiettato' : Il film 'maledetto' di Terry Gilliam su Don Chisciotte sarà proiettato in chiusura del festival di Cannes: lo ha deciso oggi il tribunale di Parigi, respingendo il ricorso di Paulo Branco, produttore ...

«Terry Gilliam colpito da ictus - non sarà a Cannes» : Terry Gilliam, atteso al Festival di Cannes 2018 con il suo film L’uomo che uccise Don Chisciotte, sarebbe stato colpito da un ictus, qualche giorno fa a Londra. Lo scrive Nice Matin, nel giorno di apertura del Festival, mentre va in scena il primo red carpet. E secondo altre fonti francesi, il regista britannico, autore di L’esercito delle 12 scimmie e Brazil, sarebbe ancora in ospedale ma non in pericolo di vita. Il suo arrivo in ...

Al Festival di Cannes ci saranno - fuori concorso - i film di Lars von Trier e Terry Gilliam : Alcuni giorni dopo la conferenza stampa di presentazione dei film della 71esima edizione del Festival di Cannes, sono stati annunciati alcuni nuovi film che parteciperanno: tre fanno parte del concorso ufficiale (quello per cui si può vincere la Palma d’oro), The post Al Festival di Cannes ci saranno, fuori concorso, i film di Lars von Trier e Terry Gilliam appeared first on Il Post.

Cannes dichiara guerra ai selfie : sarà snob - ma era ora! : Adoro lo snobismo di Cannes. Il Dio del Buon Gusto benedica Thierry Frémaux, Leader Maximo del Festival più prestigioso del mondo, per aver messo ufficialmente al bando i selfie. È un esempio altamente educativo di esercizio del potere.Nel nome sacrosanto della "volgarità", che non è un'opinione, chi sale le 22 marches fasciate di rosso per assistere alle proiezioni ufficiali nella maestosa Salle Lumière ...

Netflix non andrà a Cannes. Sarandos 'Non ha senso andare fuori concorso' : ... annunciando i cambiamenti della prossima edizione del festival francese , 8-19 maggio, , Frémaux aveva dichiarato di voler escludere dalla competizione ufficiale i film del servizio streaming, a ...

Mbs a Parigi - cena al Louvre con Macron prima degli accordi. L'Arabia Saudita sarà a Cannes e vuole un'Opera : Portando il nuovo volto delL'Arabia Saudita in giro per il mondo, il principe ereditario Mohammed Bin Salman sbarca a Parigi e incontra Emmanuel Macron, che lo ha accolto ieri sera con una cena privata al museo del Louvre, un appuntamento che non era stato annunciato dall'Eliseo.Sull'inatteso rendez-vous si stanno sollevando già le prime polemiche e l'Eliseo si è affrettato a precisare che la straordinaria cornice della cena ...